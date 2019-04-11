Son Dakika Haberleri: Emekliye Müjde! Mayıs Ayında Bin Lira İkramiye Geliyor

Emekliye Müjde! Mayıs Ayında Bin Lira İkramiye Geliyor

1 saat önce

Milyonlarca kişi bu yaz emekli maaşı dışında hem çifte ikramiye hem çifte zam alacak. Mayıs sonunda biner lira ikramiye emeklilerin hesabına yatacak. İşte milyonlarca kişinin merak ettiği emeklinin kazanç takviminin detayları!

1
Yaklaşık 12.3 milyon emekli için bu yaz kazançlı geçecek.
2
Bu yıl 2 kez bayram ikramiyesi alacak emeklilerin, Temmuz'da da hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak.
3
Bu yaz çifte ikramiye çifte zam alacak emekliler için kazanç takvimi Mayıs'ta start alıyor. Emekliler Mayıs sonunda biner lira ikramiyeyi hesabında görecek.
4
Kazanç takvimi, Mayıs'ta start alıyor.
5
İşte kazanç takvimi:
İşte kazanç takvimi:
Emekliler, bu yılın ilk bayram ikramiyesini önümüzdeki ay cebine koyacak. Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin 27-31 Mayıs'ta ödenmesi bekleniyor.
6
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı ile birlikte zamlarına kavuşacak. Maaşlar, yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Emeklilerin ayrıca maaşlarının yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemelerinin tutarları da Temmuz'da yükselecek.
7
Temmuz'da memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı alacak. Eğer bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, ayrıca enflasyon farkı da verilecek. Bu durumda memur emeklileri çifte zam almış olacak. Ayrıca memur emeklilerinin de ek ödemelerinin tutarları, Temmuz'da yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak.
8
Ağustos ayı da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (4)
  • hilmi taşbunar: geçinemiyorum açız borç batatagındyım uykularım kaçtı bizim intibak ne oldu altı yıl oldu mezarda alırız herhal ben askeri üçretten yuzrlli fazla alıyordum asgari üçret beni geçti adalet nerede kaldı açlıktan nefesimiz kokuyor intibek dan soz eden yok Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Adınızı Yazın: ne kadar cok haber yapıyorsunuz ihtiyacınız varsa size verelim BU YENİ BİR ŞEY DEĞİL Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır MİLLİYETÇİ: öylede senin kirli parana ihtiyacımız yok kendine sakla Devlet Baba sağ olsun bize yeter 0 0 Yayından Kaldır


Diğer Galeriler

3 Yaşındaki Çocuk, Babasının İpad'ini 48 Yıllığına Kilitledi! Instagram Hesabı Silinince İsyan Etti: Hayat Kadınlığı Yapmak İstemiyorum Dünyaca Ünlü Şarkıcı İsyan Etti: Hamile Değil, Tombulum! Estetik Operasyon Parası İçin, 23 Yaşındaki Kızını Erkeklere Pazarlıyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 12:47:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekliye Müjde! Mayıs Ayında Bin Lira İkramiye Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]