Son Dakika Haberleri: Gören Bodrum sanıyor, gerçekte neresi olduğunu duyan şaşıp kalıyor!
Son Dakika Fotogaleri

Gören Bodrum sanıyor, gerçekte neresi olduğunu duyan şaşıp kalıyor!

2 gün önce

Yıllar geçtikçe değişen İstanbul'un eski fotoğrafları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İşte Twitter'da bizi eski zamanlara ışınlayan @eskidenist66 hesabından çok özel İstanbul fotoğrafları...

1
Boğaziçi'nde su kayağı keyfi/ 1970'ler
Boğaziçinde su kayağı keyfi/ 1970ler
2
Bankalar Caddesi, Kamondo merdivenleri/ 1920’ler
Bankalar Caddesi, Kamondo merdivenleri/ 1920’ler
3
Beykoz sırtlarından Boğaziçi çekimi tapan bir kameraman/ 1970’ler
Beykoz sırtlarından Boğaziçi çekimi tapan bir kameraman/ 1970’ler
4
Kemal Reboul eczanesi, Beyoğlu/ 1930’lar
Kemal Reboul eczanesi, Beyoğlu/ 1930’lar
5
Boğaziçi Köprüsünün yaya trafiğine açık olduğu yıllar...
Boğaziçi Köprüsünün yaya trafiğine açık olduğu yıllar...
6
Bostancı’nın bostanları/ 1940’lar
Bostancı’nın bostanları/ 1940’lar
7
Caddebostan sahili/ 1930’lar
Caddebostan sahili/ 1930’lar
8
Kadıköy sahilinde romantik bir gezintİ/ 1960’lar
Kadıköy sahilinde romantik bir gezintİ/ 1960’lar
9
Dolapdere’de Mercedes servis binası/ 1950’ler
Dolapdere’de Mercedes servis binası/ 1950’ler
10
Galata Rıhtımı/ 1900’lerin başı
Galata Rıhtımı/ 1900’lerin başı
11
Kadıköy-İçerenköy dolmuşu/ 1930'lar
Kadıköy-İçerenköy dolmuşu/ 1930lar
12
Karaköy Meydanı/ 1970'ler
Karaköy Meydanı/ 1970ler
13
Küçük Çamlıca’dan İstanbul’u seyreden bir anne oğul/ 1960’lar
Küçük Çamlıca’dan İstanbul’u seyreden bir anne oğul/ 1960’lar
14
Moda Deniz Kulübü/ 1940’lar
Moda Deniz Kulübü/ 1940’lar
15
Moda/ 1940’lar
Moda/ 1940’lar
16
Ortaköy/ 1920
Ortaköy/ 1920
17
Suadiye tren istasyonu/ 1920’ler
Suadiye tren istasyonu/ 1920’ler
18
Şişhane/ 1960’lar
Şişhane/ 1960’lar
19
Tepebaşı/ 1960’lar
Tepebaşı/ 1960’lar
20
Üsküdar sahilinden Kabataş ve Fındıklı’ya bakış/ 1893
Üsküdar sahilinden Kabataş ve Fındıklı’ya bakış/ 1893
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:42 
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