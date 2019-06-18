Gören Bodrum sanıyor, gerçekte neresi olduğunu duyan şaşıp kalıyor!

1
Boğaziçi'nde su kayağı keyfi/ 1970'ler
2
Bankalar Caddesi, Kamondo merdivenleri/ 1920’ler
3
Beykoz sırtlarından Boğaziçi çekimi tapan bir kameraman/ 1970’ler
4
Kemal Reboul eczanesi, Beyoğlu/ 1930’lar
5
Boğaziçi Köprüsünün yaya trafiğine açık olduğu yıllar...
6
Bostancı’nın bostanları/ 1940’lar
7
Caddebostan sahili/ 1930’lar
8
Kadıköy sahilinde romantik bir gezintİ/ 1960’lar
9
Dolapdere’de Mercedes servis binası/ 1950’ler
10
Galata Rıhtımı/ 1900’lerin başı
11
Kadıköy-İçerenköy dolmuşu/ 1930'lar
12
Karaköy Meydanı/ 1970'ler
13
Küçük Çamlıca’dan İstanbul’u seyreden bir anne oğul/ 1960’lar
14
Moda Deniz Kulübü/ 1940’lar
17
Suadiye tren istasyonu/ 1920’ler
20
Üsküdar sahilinden Kabataş ve Fındıklı’ya bakış/ 1893