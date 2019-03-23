Son Dakika Haberleri: Türkiye Maçında Tüm Gözler Ondaydı! Bakın Kim Çıktı?

Türkiye Maçında Tüm Gözler Ondaydı! Bakın Kim Çıktı?

32 dakika önce

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk'a konuk olurken, karşılaşma öncesinde bir detay dikkatlerden kaçmadı.

1
Arnavutluk Devlet Televizyonu spikeri olduğu öğrenilen kişi, tüm dikkatlerini üzerine topladı.
2
Karşılaşma öncesi röportajları yapmak üzere saha içinde bulunan genç kadın, tribünleri dolduran taraftarların da ilgi odağı oldu.
3
Kısa bir süre telefon konuşması yapan Arnavut spiker, daha sonra maç öncesi yayınına başladı.
4
5
6
7

»      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:36 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Kahvaltıda Sürekli Tüketiyorsanız, Sağlığınız Tehlikede! Multi Milyarder Şeyhin, Araç Koleksiyonu Ağızları Açık Bırakıyor! Berlusconi'nin Cinsel İçerikli Partilerini İfşa Eden Genç Modelin Ölümünde Cinayet Şüphesi Muhabirin Çektiği Bu Fotoğraf Sonu Oldu! Ruh Sağlığı Bozuldu İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 12:08:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Maçında Tüm Gözler Ondaydı! Bakın Kim Çıktı?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]