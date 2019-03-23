Türkiye Maçında Tüm Gözler Ondaydı! Bakın Kim Çıktı?
32 dakika önce
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk'a konuk olurken, karşılaşma öncesinde bir detay dikkatlerden kaçmadı.
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Arnavutluk Devlet Televizyonu spikeri olduğu öğrenilen kişi, tüm dikkatlerini üzerine topladı.
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Karşılaşma öncesi röportajları yapmak üzere saha içinde bulunan genç kadın, tribünleri dolduran taraftarların da ilgi odağı oldu.
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Kısa bir süre telefon konuşması yapan Arnavut spiker, daha sonra maç öncesi yayınına başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:36
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