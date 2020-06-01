Kuşadası'nda plaj ve işletmeler yağmur nedeniyle boş - Son Dakika

Kuşadası'nda plaj ve işletmeler yağmur nedeniyle boş
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yazın tatilcilerin yoğun olarak uğrayıp adım atacak yer bırakmadığı plajlar ile turistik işletmeler normalleşme sürecinin ilk gününde havanın yağışlı olması nedeniyle boş kaldı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yazın tatilcilerin yoğun olarak uğrayıp adım atacak yer bırakmadığı plajlar ile turistik işletmeler normalleşme sürecinin ilk gününde havanın yağışlı olması nedeniyle boş kaldı.
Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan mavi bayraklı plajlar ile turistik işletmeler, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kapılarını misafirlerine açtı. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan işletmeler, normalleşme sürecinin ilk gününde yağmur engeline takıldı. Havanın yağışlı, sıcaklığın da mevsim normallerinin altında olması nedeniyle ilçede yaşayanlar evlerinde kalmayı tercih edince ilçenin en işlek noktaları arasında olan Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'ndaki kafeterya ve restoranlar boş kaldı. Özellikle yabancı turistlerin güneşlenmek için tercih ettiği Kuşadası'nın dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi de sessizliğe büründü. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşların maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 03:31 Kaynak: DHA
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