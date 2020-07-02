Manisa'da arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü 6 yaralı - Son Dakika

Manisa'da arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü 6 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde, arazi yüzünden çıkan kavgada bir kişi yanında getirdiği av tüfeğiyle aynı aileden 2 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde, arazi yüzünden çıkan kavgada bir kişi yanında getirdiği av tüfeğiyle aynı aileden 2 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı. Zanlı sabah saatlerinde jandarmaya teslim olurken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı


Olay, dün gece 23.30 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesine bağlı kırsal Kayrakaltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Ertuğrul Yolgiden (53) ve oğlu Tuğrul Yolgiden (29), İzzet Poyraz (37) ile arazi satın alma işi için konuşmaya gitti. Konuşmanın kısa bir süre sonra tartışmaya dönüştüğü ve taş ve sopalarla kavganın başladığı öğrenildi. Bu sırada İzzet Poyraz arabasındaki av tüfeğiyle ilk önce baba Ertuğrul Yolgiden'e ardından da oğlu Tuğrul Yolgiden'e ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğul kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen Ertuğrul Yolgiden'in küçük oğlu Halil Y. (23), diğer akrabaları Eray Y. (33), Kadriye Y. (76), Ceyhun Y. (26), Tayfun Y. (29) ve Erdoğan Y. (38) de olay yerine koşarak geldi. İzzet Poyraz, olay yerine gelen 6 kişiyi de av tüfeğiyle vurdu. Tuğrul Yolgiden kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesinde, Ertuğrul Yolgiden ise Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer yaralı şahıslar Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaralılardan Kadriye Y.'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cesedi otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli İzzet Poyraz ise, sabah saatlerinde jandarma ekiplerine teslim oldu. - MANİSA

Jandarma, Manisa, Sabah, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü 6 yaralı - Son Dakika

Son Dakika

16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:53 Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu 15:37 Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:14 Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir 10:56 Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
10:33
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
10:15
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
23:32
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
21:08
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
19:59
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
19:56
TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü
19:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 16:57:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]