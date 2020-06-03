Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobilde sıkışan Ali Ahmet, Soma İtfaiye Amirliği AKS ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralanan sürücü Aksoy ile Ali Ahmet ve yanındaki Erdem Yılgın (24), 112 Acil Servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde

Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu