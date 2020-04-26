Muğla'da yunus ekibindeki polis kazada yaralandı - Son Dakika

MUĞLA'da devriye görevi sırasında kullandığı motosikleti mıcıra kaptırarak sürüklenen yunus timlerinde görevli polis memuru Hakan Sağman (45) yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Muğla- Göktepe yolunun Düzeyn mevkiinde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan motorize yunus timinde görevli polis memuru Hakan Sağman, kullandığı 48 A 4580 plakalı motosikletin tekerini yol kenarındaki mıcıra kaptırdı. Kontrolden çıkan motosiklet savrulup, yaklaşık 50 metre sonra bir kaya parçasına çarparak durdu. Sağman'ın peşinden gelen motosikletli diğer meslektaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine ve meslektaşlarına bildirip, yardım istedi. Olay yerine, sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağman, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sağman'ın vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sağman'ın peşinden gelen polis memuru amirlerine kazayı, "Kendisinden 50 metre kadar geriden geliyordum. Motosikleti mıcıra kaptırdı, yoldan çıktı ve sürüklenmeye başladı" diye anlattı.