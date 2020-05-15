Nissan'ın firari eski CEO'nun filmleri aratmayan kaçışıyla ilgili iddianame kabul edildi - Son Dakika

Nissan'ın firari eski CEO'nun filmleri aratmayan kaçışıyla ilgili iddianame kabul edildi

Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılması olayıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi.

Nissan'ın firari eski CEO'nun filmleri aratmayan kaçışıyla ilgili iddianame kabul edildi, System.String[]

Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılması olayıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Öte yandan filmleri aratmayan kaçışla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.


Finansal usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Japonya'da ev hapsinde tutulurken firar eden ve bir müzik kutusunda Türkiye aktarmalı Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili hazırlanan iddianame Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede kaçış ile ilgili hayret uyandıran detaylar ise ortaya çıkmaya devam ediyor.


Savcılar CEO'nun içine girip kaçtığı kutuyu inceledi


İddianamede filmleri aratmayan olayın ardından ayrıntılı inceleme için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük ile Cumhuriyet savcısı İsmet Dalaslan ve bir zabıt memuru tarafından Carlos Ghosn'un kaçtığı kutunun incelendiği ortaya çıktı. Büyük bir kutuda 70 adet delik olduğu tespit edilirken, kutuya rahatlıkla bir insanın sığabileceği kaydedildi.


Uçağın kokpitinde ses kaydı yapan cihaz incelemesinde ise 7 farklı şahsa ait ses kaydı bulunduğu ve konuşmaların uçuşa ait teknik konuşmalar olduğu aktarıldı.


"Bu işten çok sağlam para yedi"


Sanıklardan Nesrin Altunalan'ın telefon incelemesinde ise Whatsapp isimli programdan Özgür K. isimli bir vatandaşla görüşme yaptığı ve Okan Kösemen'in bu işten çok sağlam para yediğini söylediği ortaya çıktı.


"Ballı iş yani"


Okan Kösemen'in Whatsapp'ta yeğeni Gökçe ile yazışmasında ise Beyrut'a gittiğini ve görüşmenin çok karlı geçtiğini söylediği anlatıldı. Kösemen'in aynı mesajlaşma programından Vaner U. isimli bir kişiye gönderdiği "Ballı iş yani" cümlesi de iddianameye girdi.


Sanık Okan Kösemen'in hesabına yüklü miktarda para girmiş


Okan Kösemen'in banka hesaplarının incelenmesi sonucu ise 216 bin 800 Euro ve 66 bin 900 USD nakit para girişi olduğunun tespitine yer verildi. Kösemen ifadesinde bu paraların uçuşlardan kaynaklanan primler olduğunu ancak bu paraları prim olarak aldığına dair bir kanıtı olmadığını söylediği ifade edildi.


"Esasen mağdur ben oldum"


Şüpheli Okan Kösemen savunmasında Beyrut merkezli uçak kiralama şirketi işi yapan Nicholas Meszaros ile Dubai-Osoka-İstanbul seferi yapmak için anlaşma yaptıklarını söyleyerek "Uçuş için anlaşma sağladık. Nicholas parayı şirketin hesabına aktardı. Nicholas bana Carlos Ghosn isimli şahsın uçakta olduğunu, Japonya'da ev hapsinde tutulduğunu ve can güvenliği açısından Japonya'dan çıkarıldığını söyledi. Ben bunu öğrenince çok kızdım. Anlaşmamızda böyle bir şahsın kaçırılması olayının olmadığını söyledim. Nicholas bana herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Nicholas'a tepkimi sertleştirince ailemle ilgili bilgilere sahip olduğunu söyleyerek beni tehdit etti" şeklinde savunma yaptı. Olayla hiçbir ilgisinin olmadığını da söyleyen Kösemen, "Esasen mağdur ben oldum" dedi.


5 şüphelinin 'iştirak halinde göçmen kaçakçılığı' suçundan cezalandırılması talep edildi


İddianamede Okan Kösemen, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu hakkında 'iştirak halinde göçmen kaçakçılığı' suçundan, Nesrin Altunalan ve Serpil Kurnaz Kuyumcu hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan ceza talebinde bulunuldu.


Yabancı şüphelilerin dosyası ayrıldı


Yer hizmetleri görevlileri İsmail M.H. ve Fatih K. hakkında ise takipsizlik kararı verilirken, şüpheliler Micheal Taylor, George Antoıne Zayek ve Nicolas Mezsaroz'un açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilemediği için dosyalarının ayrılmasına karar verildiği aktarıldı.


İddianame kabul edildi duruşma tarihi verildi


Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edilirken, ilk duruşmanın 3 Temmuz 2020'de yapılacağı öğrenildi.


Olayın geçmişi


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 19 sayfalık iddianamede, MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz müşteki, 7 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer almıştı. İddianamede, MNG Jet Havacılık firmasının Ticaret Müdürü Okan Kösemen'in TC-TSR kuyruk numaralı uçak ile Osaka-İstanbul uçuşunda görev aldığı ve pilotlar Noyan Pasin, Bahri Kutlu Sömek ve hostes Serpil Kurnaz Kuyumcu'nun uçakta bulunduğu belirtilmişti.


Şüpheliler direkt uçuşun dikkat çekeceğini düşünerek aktarmalı uçuş planı yapmışlar


İddianamede Carlos Ghosn'un Japonya'da bir yargılama sürecinde bulunduğu ve evinde gözetim altında tutulduğu belirtilirken, Nicolas Mezsaroz isimli bir şahsın Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek isimli şahısları Ghosn'un kaçması konusunda ayarladığı ve kullanılacak uçaklar konusunda MNG Jet Ticaret Müdürü Okan Kösemen ile anlaştığı belirtilmişti. Japonya'dan Lübnan'a direkt bir uçuşun dikkat çekeceğini düşünülerek, aktarmalı uçuş planı yapıldığı da iddianamede ifade edilmişti.


Kolon ve müzik kutusu ile uçağa binmişler


İddianamede TC-TSR kuyruk numaralı uçağın 28 Aralık 2019'da Dubai'de bulunduğu belirtilirken, Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek isimli şahısların uçağa içi boş olan 2 adet müzik kutusu ile bindikleri açıklanmıştı.


Ghosn'u müzik kutusuna koyarak hava alması için 70 delik açmışlar


Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek'in saat 22.15 sıralarında uçağa bindikleri ve yanlarında bulunan büyük müzik kutusu içerisine Carlos Ghosn isimli şahsı koydukları, kutu içerisinde rahat nefes alması amacıyla yaklaşık 70 adet hava delikleri açtıkları da iddianamede kaydedilmişti.


Ghosn güvenlik önlemlerinden bagaj olarak geçmiş


Osaka Havalimanı'ndaki güvenlik önlemlerinden bagaj olarak geçirilen Carlos Ghosn'un kabin bölümüne yerleştirildiği de iddianamede aktarılırken, TC-TSR kuyruk numaralı uçağın 23.00 sıralarında kalkış yaptığı belirtilmişti.


Yolcu listesinde Ghosn'un adı yok


Japonya yer hizmetleri firması tarafından düzenlenen yolcu belgesinde ise uçakta yolcu olarak Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek isimli şahısların bulunduğu, kaçırılan Carlos Ghosn isimli şahısın isminin yolcu listesinde yer almadığı da aktarılmıştı.


VIP araç ile uçağın yanına gitmişler


İddianamede Havaş firmasının yer hizmetleri görevlisi çalışanları Ferhat T., Engin B. ve Fatih K.'nin gelen yolcular ve uçuş personelini almak için 2 adet VIP araç ile uçağın yanına gittikleri, Ferhat T.'nin yolcu olarak gelen şüpheliler Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek'i uçaktan alarak terminale bıraktığı anlatılmıştı.


İstanbul'daki yolcu listesinde de Ghosn'un adı yok


İddianamede Okan Kösemen'in yer hizmeti çalışanları ayrıldıktan sonra Carlos Ghosn ile birlikte uçağın merdivenlerine yanaşan araca binerek TC-RZA kuyruk numaralı uçağın yanına geçtiği, ardından Carlos Ghosn ile birlikte uçağa bindiği saat 05: 50 sıralarında TC-RZA kuyruk numaralı uçağın Beyrut'a gitmek amacıyla havalandığı belirtilmişti. Yer hizmetleri sorumlusu Havaş firması tarafından düzenlenen yolcu listesi belgesinde Okan Kösemen'in adının bulunduğu kaçırılan Carlos Ghosn'un ise isminin yer almadığı açıklanmıştı.


Okan Kösemen'e Beyrut'ta ödeme yapılmış


TC-RZA numaralı uçağın Beyrut Havalimanı'na 30 Aralık 2019 günü saat 07: 15 sıralarında iniş yaptığı da iddianamede aktarılırken, Okan Kösemen ile Carlos Ghosn'un uçaktan indikleri, saat 07: 45 sıralarında Kösemen in uçağa Nicolas Mezsaroz ile birlikte döndüğü ve Mezsaroz'un, Ghosn isimli şahsın kaçırılması karşılığında Okan Kösemen'e ödeme yaparak uçaktan ayrıldığı belirtilmişti. - İSTANBUL

Lübnan, Nissan, CEO, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 07:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nissan'ın firari eski CEO'nun filmleri aratmayan kaçışıyla ilgili iddianame kabul edildi - Son Dakika
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