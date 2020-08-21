Hindistan'ın Telangana eyaletinde bulunan bir hidroelektrik santralinde çıkan yangın sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Telangana-Andra Pradeş sınırındaki Srisailam hidroelektrik santralinde yangın çıktı. Yangının ardından peş peşe patlamalar meydana geldiği, 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın sırasında içeride 17 kişinin bulunduğu, 8'inin dışarı çıkmayı başardığı bildirildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, Telangana eyalet Başbakanı Chandrashekar Rao'nun olayla ilgili soruşturma açılmasını emrettiği belirtildi. - YENİ DELHİ