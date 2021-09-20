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Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

20.09.2021 23:49
Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 949 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,10, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 68,13 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 105 milyon 611 bin 261'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 500 bin 311 doz aşı uygulandı.

"İl bazında ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti:

"Günlük Kovid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren il bazında ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik."

Bazı üniversitelerde öğretim Kovid-19 önlemleriyle başladı

Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen Akdeniz Üniversitesi, Kırklareli ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde dersler alınan önlemlerle başladı.

Akdeniz Üniversitesinde kurallara riayet edilirken fakülte girişlerinde öğrenciler HES kodu sorgulamasıyla sınıflara alındı.

Öğrencilere fakültelerin birçok alanında bulunan görsellerle maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatması da yapılıyor. Özellikle fakülte girişleri olmak üzere pek çok noktada dezenfektan hizmeti sunuluyor.

Kapı kolları, lavabo gibi ortak kullanılan alanlar sık sık görevlilerce dezenfekte ediliyor. Ders aralarında sınıflar en az 20 dakika süreyle havalandırılıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesinde de Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra öğrencilerine yeniden kapılarını açtı.

Okul girişlerinde aşı kartları ve HES kodları kontrol edilen öğrenciler, daha sonra sınıflarına alındı.

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Denizli'de Kovid-19 teşhisiyle yoğun bakımda tedavi görürken yaşamını yitiren Erol Kes'in cenazesi toprağa verildi.

Kovid-19 dolayısıyla 10 Eylül'de hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda yaşamını yitiren 55 yaşındaki Erol Kes için Asri Mezarlık Camisi'nde tören düzenlendi. Erol Kes'in cenazesi, kılınan namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adıyaman'da 339 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da 339 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu. Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 339 ev karantinaya alındı.

Koronavirüs Tablosu, COVIRAN Bereket, Adıyaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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