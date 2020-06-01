Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 827 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 164 bin 769 ve can kaybının 4 bin 563 olduğunu, 974 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının ise 128 bin 947'ye ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 31 bin 525 test yapıldı, 827 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 974 hasta iyileşti. Toplam test sayısı, 2 milyon 70 bin 719, vaka sayısı 164 bin 769, vefat sayısı 4 bin 563 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 651, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 283, iyileşen hasta sayısı 128 bin 947 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene, maske artı sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, ayrıca yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp 11 Nisan'da hastaneye kaldırılan hemşire Dilek Akçabelen'in (30) hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "normalleşme süreci" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni normal hayatın tüm kurallarına titizlikle, hiçbir gevşemeye mahal vermeksizin uyalım. Bu sadece kendimize ve yakınlarımıza değil, milletimize karşı da sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığınca, şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin valiliklere genelge gönderildi. Buna göre, şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat sonlandırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınav evrakının dağıtımında eldiven kullanılacağını, soru kitapçıklarının 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, LGS kapsamında 20 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınavın yapılacağı tüm okul binalarının temizlik ve dezenfeksiyonunun yapıldığını belirterek, "Tüm ailelerimiz ve çocuklarımız müsterih olsunlar. Bakanlığımızın tüm birimleri süreci yakinen takip ediyorlar." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, yaptığı açıklamada, özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Ülke olarak bu süreçte gösterdiğimiz hassasiyeti şimdi de yeni normal dönemde devam ettirmek için maske, mesafe ve imanın yarısı temizliğe devam edelim." ifadesini kullandı.

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne yeni tedbirler eklendi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında ceza ve hukuk daireleri ile genel kurullarda müzakerelerin dün itibarıyla başladığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne 30. madde olarak "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler", 33. madde olarak "Site Havuzlarında Alınması Gereken Önlemler", 34. madde olarak "Plaj ve Yüzme Alanlarında Alınması Gereken Önlemler", "Kovid-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma", "Kütüphanelerde Alınması Gereken Önlemler" ile "Kahve ve Kıraathaneler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler" başlıklı tedbirler eklendi.

Birçok işletme ve kurum yeniden hizmete başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme planı kapsamında restoran, kafe, pastane gibi işletmeler, okul öncesi özel eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, müze ve ören yerleri ile adliyeler 1 Haziran itibarıyla yeniden hizmete başladı.

Cezaevlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 13 Mart'tan itibaren durdurulan kapalı görüşler dün yeniden başlatıldı.

Sağlık personeline sağlanan misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanma imkanı 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.