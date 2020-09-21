Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının bilgilendirme sayfası "covid19.saglik.gov.tr" üzerinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1202 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 268 bin 435'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, vaka sayısı 304 bin 610, vefat sayısı 7 bin 574 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 28 bin 601, ağır hasta sayısı 1491, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,8 oldu.

"Sağlık çalışanlarımızın yükünü azaltmalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün 1743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1500'e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

"Dünya ile birlikte biz de Kovid-19 hastalığıyla mücadelede yeni bir safhaya geçtik. Elde edilen tecrübeye ve katedilen mesafeye göre yeni stratejiler geliştiriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı'nda bu hususların ayrıntılı olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Türkiye'nin, salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını belirten Erdoğan, "Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir. Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların, bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir." diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aşı çalışmalarında, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmenin yanında kendi aşımızı üretme yolunda hızla ilerliyoruz. Halen süren 8 aşı geliştirme çalışmasından 2'sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Özel sektöre ait bir firmanın altyapısı, aşının üretimine uygun hale getiriliyor. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz."

Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için açtı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizması da hazır hale getirildi. Sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak.

Bakan Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin ilk gününü değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Ziya Selçuk'un, okul öncesi ve 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin görüntülü değerlendirmesini paylaştı.

Selçuk, bugün 1 milyondan fazla çocuğun yüz yüze eğitime başladığını belirterek, "18 milyon öğrencimizin tamamının yüz yüze eğitime başlayacakmış gibi hazırlıkların yapılmış olması bizi rahatlatan kısım." dedi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 3 hafta, salgının seyrine bakacağız, değerlendirmeler yapılacak. Eğitim kesintiye uğramıyor, çocuklarımızın bir kısmı okullara gitmese de her koşulda, bizim eğitime odaklanmamız ve eğitimin bir eksiğinin kalmaması için uğraşmamız lazım. Hijyen ve güvenli ortam ihtiyaçlarını salgın koşullarına göre düzenlemiş olmamız, bu konuda çok sıkı tedbirler içinde bulunmamız, bütün arkadaşlarımızı, velilerimizi mutlu ediyor. Sahada 3 bin 800 kadar denetmenimiz, okullardaki hazırlıkları denetlemek ve neler yapıldığını ve eksiklerini belirlemek üzere çalışıyorlar."

"Yardım ve desteklerin toplam tutarı da 35 milyar lirayı aştı"

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin atamaları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, buradaki konuşmasında, yeni tip koronavirüs salgını döneminde Bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Sosyal güvenlik alanında aynı zamanda sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde 4 alanda birçok tedbirleri hayata geçirdik ve şu ana kadar Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı da 35 milyar lirayı aşmış durumda." şeklinde konuştu.

Hazine taşınmazlarında yeni bir kira ertelemesi olmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kira ertelemesi, atık ithalatında kotanın düşürülmesi ve Kovid-19 salgını sürecinde kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya verdiği zarara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurum yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde hazine taşınmazları üzerinde tarım, ticaret, turizm sektörlerinde faaliyet gösteren vatandaş ve işletmelerin mali yükünü azaltmak için yaptıkları kira ertelemesinin yeniden yapılmasının şu an için söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakan Kurum, "Salgın süreciyle beraber hem turizm işletmelerimize hem de Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm işletmelere 6 ay süreyle taksitlerini öteleme imkanı getirmiştik. Kasım, aralık ayına kadar zaten hiçbir bedel ödemiyorlar. Bu süreçte vatandaşımızın, esnafımızın hep yanında olmaya gayret gösterdik. Kiralarımızı o süreçte almadık, ödenmesi gereken bedellerin ötelenmesini yaptık." ifadelerini kullandı.

Başkentteki toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe yapıştırmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Başkentte hizmet veren toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu sayısının sınırlandırılması ve yolcu kapasitesinin yeniden belirlenmesi üzerine harekete geçtiği bildirildi.

Belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riskini azaltmak ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla EGO'ya ait toplu taşıma araçlarının zeminlerine yapıştırmalar yerleştirmeye başladı.