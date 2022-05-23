Plajın sultanları Kuşadası'nı beğendi - Son Dakika
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Plajın sultanları Kuşadası'nı beğendi

23.05.2022 16:55

- Plajın sultanları Kuşadası'nı beğendi Türkiye Voleybol Federasyonu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 'Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge' dört gün boyunca birbirinden çekişmeli maçlara sahne olurken, turnuvaya katılan kadın voleybolcular...

- Plajın sultanları Kuşadası'nı beğendi

AYDIN - Türkiye Voleybol Federasyonu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 'Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge' dört gün boyunca birbirinden çekişmeli maçlara sahne olurken, turnuvaya katılan kadın voleybolcular güzellikleri ve sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu.

Kuşadası'nda 33 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla 19 Mayıs'ta başlayan dev turnuva pazar günü oynanan final maçları ile sona erdi. Uluslararası birçok spor kanalının maçları canlı olarak yayınladığı organizasyonda erkeklerde İsveç, kadınlarda ABD şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Organizasyona Çekya, Almanya, Kanada, İsviçre ve Danimarka'dan katılan kadın voleybolcular, güzellikleriyle Kuşadalıların yüreklerini hoplattı. Sıcak havaya dayanamayan sporcular, maçlardan arta kalan zamanlarda bol bol güneşlendi. Kuşadası'nın gönüllü turizm elçileri de olan kadın voleybolcular kente hayran kaldı.

Kanada Kadın Milli Takımı oyuncuları, "Burayı çok sevdik. Deniz ve kumsal harika. Gelecek sene yine Kuşadası'nda olmayı çok istiyoruz" derken, ABD'li oyuncular, "Daha önce hiç Türkiye'ye gelmemiştik. Kuşadası da Sevgi Plajı da mükemmel" ifadelerini kullandı. İsviçreli voleybolcular ise "Kuşadası'nda herkes arkadaş canlısı. Dört gün boyunca harika bir turnuva geçirdik" dediler.

Plajın sultanları Kuşadası'nı beğendi
Plajın sultanları Kuşadası'nı beğendi
Plajın sultanları Kuşadası'nı beğendi
Plajın sultanları Kuşadası'nı beğendi

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Plajın sultanları Kuşadası'nı beğendi Plajın sultanları Kuşadası'nı beğendi Plaj voleybolu: VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge Plaj voleybolu: VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge
Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Yerel, Son Dakika

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