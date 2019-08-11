45 bin TL ödediği estetik operasyonlar sayesinde senede 820 bin TL kazanıyor!

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Instagram'da 1,7 milyon takipçisi olan güzel fenomen Isabella Buscemi, bıçak altına yattıktan sonra servet toplamaya başladı.
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3 estetik operasyon için 6 bin 800 pounluk ödeme yapan Buscemi, ödediği bu paranın karşılığını katbekat aldığını söyledi.
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Sosyal medyada Influencer olarak çalışan Buscemi, Instagram'da sadece fotoğraf paylaşarak yılda 124 bin pound kazanıyor.
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Geçirdiği operasyonlar hakkında konuşan Buscemi: Burnum daha önce çıkıntılıydı. Ameliyat ile düzelttim. Dişlerim küçüktü kaplama yaptırdım. Göğüslerim küçüktü silikon yaptırdım.
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Buscemi, yeni görüntüsünden dolayı kendisine daha fazla güven duyduğunu söyledi.
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Yarı İtalyan yarı Kübalı olan Buscemi, güzelliğini genetik olarak annesinden aldığını bu nedenle annesine teşekkür ettğini söyledi.
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1.7 milyon takipçisi olduğu için firmaların kendisine reklam teklifi ettiği Buscemi, bir gün paranın kendisini değiştirip küstahlaştırmasından korktuğunu söyledi.