45 bin TL ödediği estetik operasyonlar sayesinde senede 820 bin TL kazanıyor!

1 Instagram'da 1,7 milyon takipçisi olan güzel fenomen Isabella Buscemi, bıçak altına yattıktan sonra servet toplamaya başladı.

2 3 estetik operasyon için 6 bin 800 pounluk ödeme yapan Buscemi, ödediği bu paranın karşılığını katbekat aldığını söyledi.

3 Sosyal medyada Influencer olarak çalışan Buscemi, Instagram'da sadece fotoğraf paylaşarak yılda 124 bin pound kazanıyor.

4 Geçirdiği operasyonlar hakkında konuşan Buscemi: Burnum daha önce çıkıntılıydı. Ameliyat ile düzelttim. Dişlerim küçüktü kaplama yaptırdım. Göğüslerim küçüktü silikon yaptırdım.

5 Buscemi, yeni görüntüsünden dolayı kendisine daha fazla güven duyduğunu söyledi.

6 Yarı İtalyan yarı Kübalı olan Buscemi, güzelliğini genetik olarak annesinden aldığını bu nedenle annesine teşekkür ettğini söyledi.



7 1.7 milyon takipçisi olduğu için firmaların kendisine reklam teklifi ettiği Buscemi, bir gün paranın kendisini değiştirip küstahlaştırmasından korktuğunu söyledi.

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