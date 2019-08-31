Ateşli yıldız Türkiye tatilinde! Sevgilisinin çıplak pozunu paylaştı

1 Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih eden 40 yaşındaki İngiliz oyuncu, model ve sunucu Kelly Brook, mavi ve yeşilin buluştuğu koyları gezdi.

2 Bodrum Limanı'ndan ahşap tekne ile tura çıkan Kelly Brook, Orak Adası, yakın çevresi ve Karaada bölgesindeki koylara gitti.

3 Sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Instagram hesabından da Türkiye tatiliyle ilgili bol bol paylaşım yapan güzel yıldız, kendinden 6 yaş küçük sevgilisi Jeremy Parisi'nin çıplak fotoğrafını çekip Instagram'da paylaşmayı da ihmal etmedi.

4 Tur için yörede yapılan guleti tercih eden Brook, akşam saatlerinde limana döndü.

5 Erkek arkadaşı Jeremy Parisi'nin eşlik ettiği Brook'u, tur acentesi görevlileri karşıladı.

6 Beraberindekilerle İskele Meydanı'nda yürüyen Kelly Brook, Bodrum Belediye Meydanı'ndan taksiye binerek konakladığı otele gitti.

7 Samimi ve neşeli tavırları ile dikkati çeken güzel yıldız, acente yetkililerine teşekkür ederken, AA objektiflerine de el salladı.

8 40 yaşındaki ateşli yıldız, Nisan 2015'ten bu yana 34 yaşındaki Jeremy Parisi ile çıkıyor.

9 'Eskisi gibi azgınım' demişti! Erkek arkadaşının kendisine balon demesinden sonra kilo veren Kelly Brook, zayıfladıktan sonra cinsel hayatının çok daha kaliteli olduğunu, "Eskisi gibi azgınım!" cümlesiyle dile getirmişti.

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