Ateşli yıldız Türkiye tatilinde! Sevgilisinin çıplak pozunu paylaştı

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Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih eden 40 yaşındaki İngiliz oyuncu, model ve sunucu Kelly Brook, mavi ve yeşilin buluştuğu koyları gezdi.
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Bodrum Limanı'ndan ahşap tekne ile tura çıkan Kelly Brook, Orak Adası, yakın çevresi ve Karaada bölgesindeki koylara gitti.
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Sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı!
Instagram hesabından da Türkiye tatiliyle ilgili bol bol paylaşım yapan güzel yıldız, kendinden 6 yaş küçük sevgilisi Jeremy Parisi'nin çıplak fotoğrafını çekip Instagram'da paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Tur için yörede yapılan guleti tercih eden Brook, akşam saatlerinde limana döndü.
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Erkek arkadaşı Jeremy Parisi'nin eşlik ettiği Brook'u, tur acentesi görevlileri karşıladı.
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Beraberindekilerle İskele Meydanı'nda yürüyen Kelly Brook, Bodrum Belediye Meydanı'ndan taksiye binerek konakladığı otele gitti.
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Samimi ve neşeli tavırları ile dikkati çeken güzel yıldız, acente yetkililerine teşekkür ederken, AA objektiflerine de el salladı.
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40 yaşındaki ateşli yıldız, Nisan 2015'ten bu yana 34 yaşındaki Jeremy Parisi ile çıkıyor.
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'Eskisi gibi azgınım' demişti!
Erkek arkadaşının kendisine balon demesinden sonra kilo veren Kelly Brook, zayıfladıktan sonra cinsel hayatının çok daha kaliteli olduğunu, "Eskisi gibi azgınım!" cümlesiyle dile getirmişti.