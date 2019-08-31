Son Dakika Haberleri: Ateşli yıldız Türkiye tatilinde! Sevgilisinin çıplak pozunu paylaştı
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Ateşli yıldız Türkiye tatilinde! Sevgilisinin çıplak pozunu paylaştı

4 saat önce

Türkiye'nin koylarını gezen 40 yaşındaki ünlü yıldız Kelly Brook, sevgilisinin çıplak fotoğrafını çekip Instagram'da paylaştı.

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Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih eden 40 yaşındaki İngiliz oyuncu, model ve sunucu Kelly Brook, mavi ve yeşilin buluştuğu koyları gezdi.
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Bodrum Limanı'ndan ahşap tekne ile tura çıkan Kelly Brook, Orak Adası, yakın çevresi ve Karaada bölgesindeki koylara gitti.
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Sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı!
Sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı!
Instagram hesabından da Türkiye tatiliyle ilgili bol bol paylaşım yapan güzel yıldız, kendinden 6 yaş küçük sevgilisi Jeremy Parisi'nin çıplak fotoğrafını çekip Instagram'da paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Tur için yörede yapılan guleti tercih eden Brook, akşam saatlerinde limana döndü.
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Erkek arkadaşı Jeremy Parisi'nin eşlik ettiği Brook'u, tur acentesi görevlileri karşıladı.
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Beraberindekilerle İskele Meydanı'nda yürüyen Kelly Brook, Bodrum Belediye Meydanı'ndan taksiye binerek konakladığı otele gitti.
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Samimi ve neşeli tavırları ile dikkati çeken güzel yıldız, acente yetkililerine teşekkür ederken, AA objektiflerine de el salladı.
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40 yaşındaki ateşli yıldız, Nisan 2015'ten bu yana 34 yaşındaki Jeremy Parisi ile çıkıyor.
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'Eskisi gibi azgınım' demişti!
Eskisi gibi azgınım demişti!
Erkek arkadaşının kendisine balon demesinden sonra kilo veren Kelly Brook, zayıfladıktan sonra cinsel hayatının çok daha kaliteli olduğunu, "Eskisi gibi azgınım!" cümlesiyle dile getirmişti.
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Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:53 
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