Son Dakika Haberleri: Siz İzledikçe Onlar Para Basıyor! Hangi Fenomen Ayda Ne Kadar Kazanıyor

Siz İzledikçe Onlar Para Basıyor! Hangi Fenomen Ayda Ne Kadar Kazanıyor

1 saat önce

Birçoğumuzun yakından tanıdığı YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor dersiniz. İşte Türkiye'nin en çok sevilen 6 YouTuber'ı ve kazançları..

1
ENES BATUR - 8,8 MİLYON ABONE
ENES BATUR - 8,8 MİLYON ABONE
25 - 404 BİN DOLAR
2
ORKUN IŞITMAK - 5,7 MİLYON ABONE
ORKUN IŞITMAK - 5,7 MİLYON ABONE
7 - 116 BİN DOLAR
3
RUHİ ÇENET - 3,3 MİLYON ABONE
RUHİ ÇENET - 3,3 MİLYON ABONE
2 - 130 BİN DOLAR
4
REYNMEN - 2,9 MİLYON ABONE
REYNMEN - 2,9 MİLYON ABONE
4,5 - 72 BİN DOLAR
5
BERKCAN GÜVEN - 2,7 MİLYON ABONE
BERKCAN GÜVEN - 2,7 MİLYON ABONE
2 - 30 BİN DOLAR
6
DANLA BİLİC - 2 MİLYON ABONE
DANLA BİLİC - 2 MİLYON ABONE
1 - 16 BİN DOLAR

»      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:58 

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