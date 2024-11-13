Asgari Ücret ve Emekli Zamları Üzerine Açıklama

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NİSANUR YILDIRIM & DİLAN KUTLU

(TBMM) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde; asgari ücret zammına ilişkin, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi. Bakan Işıkhan, emekli aylıklarına yapılacak zam hakkında da "Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Işıkhan, yenidoğan çetesiyle ilişkili olan hastaneler arasında yer alan Özel Bağcılar Medilife Hastanesi'nin 29 Nisan'da, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi'nin 9 Ağustos'ta SGK ile olan sözleşmelerinin feshedildiğini ve ödemelerin durdurulduğunu açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile (İŞKUR) Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, usule ilişkin söz alarak TBMM'de çalışan milletvekili danışmanlarının özlük haklarının yeterli olmadığını söyledi. Ağbaba Komisyon Başkanı Mehmet Muş'a seslenerek, danışmanlarının özlük haklarına ilişkin sorunların çözümünü talep etti. Ağbaba şunları söyledi:

"Danışmanlar adeta köle gibi çalışıyor"

"Sayın başkan birlikte çalıştığımız AK Parti, MHP, İYİ Parti, DEM Parti milletvekillerinin çalıştığı danışman arkadaşlar var. Devlette devamlılık esas. Bu danışmanlar adeta köle gibi çalışıyor. Hiçbir hakları yok. Geçmiş dönemde sayın Mustafa Şentop söz verdi danışmanların haklarıyla ilgili yasa getireceğine maalesef yıl geçti tık yok. Sayın Mehmet Muş siz de sorumlusunuz bundan. Bu danışmanlar, angarya iş yapıyorsa ve haklarını alamıyorsa bundan siz de sorumlusunuz. Lütfen bu sorumluluğu hep beraber alalım ve bunu bugün hep beraber çözelim arkadaşlar. Hep beraber tarihe geçsin. Plan Bütçe ortak olarak danışmanların haklarını verdi diye tarihe geçelim."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Artan eşitsizlikler ve yoksulluk, dünya genelinde sosyal güvenlik ağlarının güçlendirilmesini, düşük gelirli çalışanlara yönelik destekleyici politikaların artırılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu kapsamda, Türkiye olarak biz de çalışanlarımızın yaşam kalitesini ve refah seviyesini artırmayı ve gelir dağılımındaki adaletsizlikleri azaltmayı temel hedeflerimiz arasında tutuyor; özellikle düşük gelirli kesimleri koruma altına alan programlarımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Bakanlık olarak iş gücü piyasamızın insana yakışır işler üretmeye devam etmesi, sosyal güvenlik sistemimizin daha kapsayıcı ve daha dayanıklı hale gelmesi ve kalıcı refaha ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz.

"Ekonomik zorluklara rağmen istihdamımızı sürekli artırdığımız bir bütçe dönemini geride bırakıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak; çalışma hayatına ilişkin önemli adımları attığımız, depremin iş gücü piyasamız üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak politikaları hayata geçirdiğimiz ve ekonomik zorluklara rağmen istihdamımızı sürekli artırdığımız bir bütçe dönemini geride bırakıyoruz. Hepinizin bildiği üzere asrın felaketi olarak tanımlanan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili olarak, depremin hemen ardından bölgedeki işverenlerimizi ve çalışanlarımızı koruyacak birçok tedbiri ivedilikle hayata geçirdik. Kısaca hatırlatmak gerekirse, toplam 21 milyar liraya ulaşan harcama tutarıyla; çalışanlarımızın işlerini kaybetmemeleri için Kısa Çalışma Ödeneği uygulamamızı devreye almış, kısa çalışmadan veya işsizlik sigortasından yararlanamayacak durumda olan çalışanlarımız için Nakdi Ücret Desteği uygulamasını hayata geçirmiş, bölgede ihtiyaç duyulan önemli kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yaklaşık 66 bin kişilik Toplum Yararına Programlar (TYP) ödeneği tahsis etmiştik.

"Deprem bölgesindeki 4 il, 2 ilçede 10 bin ilave TYP kapsamında destek verilecek"

Tüm bu çalışmalarımızın neticesinde; depremden en çok etkilenen 11 ilde toplam 4/a (işçi) sigortalı sayısı; deprem öncesinde, 2022 yılı aralık ayı itibarıyla 1 milyon 889 bin iken, son yayınlanan 2024 yılı Ağustos ayı verilerine göre 1 milyon 822 bin olarak gerçekleşmiştir. Böylece istihdam ve iş gücü anlamında; bölgedeki toparlanmanın büyük oranda gerçekleştiği, deprem öncesindeki 4/a sigortalı çalışan sayısına büyük oranda ulaşıldığı, hatta bazı şehirlerimizde örneğin Adıyaman'da depremden önceki seviyenin üzerine çıktığı bilgisini de sizlere vermek isterim. 2025 yılı için de deprem bölgesindeki 4 il, 2 ilçede 10 bin ilave Toplum Yararına Programlar (TYP) verileceğini de buradan duyurmak istiyorum.

"Ulusal İstihdam Stratejisi'ni yakında kamuoyuyla paylaşacağız"

Hedefimiz bu yüzyılı, emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı yapmaktır. Bu anlayış doğrultusunda önümüzdeki döneme yönelik hazırlıklarını tamamladığımız ve yakında kamuoyuyla paylaşacağımız Ulusal İstihdam Stratejisi ile Bakanlığımız; dijital ve yeşil dönüşümün getirdiği fırsat ve zorluklar karşısında, iş gücü piyasasında herkes için en adil koşullarda beceri uyumunu geliştirmeyi ve eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmeyi, özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın insana yakışır işlerde istihdam edilmesini ve 'kimseyi geride bırakmama' anlayışıyla iş gücüne kazandırılmasını, sosyal koruma politikalarını, istihdamı destekleyecek şekilde tasarlamayı ve kırsal bölgelerde ekonomik çeşitliliğin artırılarak sürdürülebilir istihdamı sağlamayı hedeflemektedir. Bu yıl, 13. Çalışma Meclisi'ni topladık ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde; tüm sosyal paydaşlarımızın katılımıyla 'Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği' gündemiyle toplantımızı gerçekleştirdik.

"Asgari ücrette herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz"

Çalışma hayatındaki sosyal diyaloğun kurumsal, sistematik, kapsayıcı ve şe?af biçimde işlemesinde önemli rolü olan tüm sendikaları destekliyor ve bu kapsamda sendikalaşma oranının artırılmasına önem veriyoruz. 2013 yılında yüzde 9,21 seviyelerinde olan işçi sendikalaşma oranı, 2024 yılı itibarıyla yüzde 14,80 seviyelerine yükselmiştir. Kamu görevlilerinde ise 2002 yılında yüzde 47,94 olan sendikalaşma oranı, 2024 yılında yüzde 75,18 seviyelerine çıkmıştır. Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda; asgari ücreti net 17 bin 2 liraya yükselttik. Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 artırmış olduk. Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. 2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteğini, 2024 yılı için aylık 700 liraya yükselttik. 2024 yılının ilk sekiz ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 34 milyar lira asgari ücret desteği verdik.

"En düşük memur maaşındaki reel artış yüzde 279'a ulaştı"

Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'na göre kamu görevlilerimiz ve emeklilerimize oransal olarak; 2024 yılında yüzde 15 + 10 oranında zam verilmiş, enflasyon farkı ile birlikte ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında yüzde 19,31 olmak üzere, kümülatif olarak yüzde 78,07 oranında artış yapılmıştır. 2025 yılında ise yüzde 6 + 5 oranında zam verilmiş olup, enflasyon farkının yüksek olması durumunda aradaki fark da enflasyon farkı olarak verilecektir. Geçtiğimiz temmuz ayında yapılan zamlarla, en düşük devlet memuru aylığı 39 bin 177 liraya yükseltilmiştir. Böylece 2024'te en düşük memur maaşındaki artış oranı yüzde 77,9 olmuştur. Aralık 2002 ila Temmuz 2024 dönemine baktığımızda ise en düşük memur maaşındaki reel artış yüzde 279'a ulaşmıştır. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

"İş kazası ölüm oranı ciddi oranda azalmıştır"

Bakanlığımızın önemli çalışma alanlarından biri de insana yakışır işler oluşturmak, çalışma şartlarını iyileştirerek iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktır. Bu alanda yapılan çalışmalarla, iş kazası ölüm oranı ciddi oranda azalmıştır. Her ne kadar bu alanda bir iyileşme sağlanmış olsa da sürekli iyileşme ve denetim ilkesi prensibimiz çerçevesinde çözümler geliştirerek ve ülkemizde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturarak, bu oranı çok daha düşük seviyelere indirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki vizyonunu ortaya koyacak Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Belgesi'ni oluşturmak için çalışmalara başladık. Bu doğrultuda; sisteme ve kurumsal yapılanmaya dair bir dizi düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Bakanlık olarak biz, tüm paydaşlarımızın görüşlerine büyük önem atfediyoruz. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nin 2025 yılında toplanması için gerekli çalışmaları yapıyoruz.

"Çalışan annelere aylık yaklaşık 12 bin lira destek vermeye devam ediyoruz"

Kadınların insana yakışır işlere erişimini desteklemek üzere Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamı Projesi II kapsamında çalışan annelere aylık yaklaşık 12 bin lira (325 avro) destek vermeye devam ediyoruz. Bakanlık merkez teşkilatımızın rehberlik ve denetim faaliyetleri kapsamında 903 iş müfettişimiz ile 2024 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla; 7 bin 391 iş yerinde ön alıcı yaklaşımla rehberlik ve teftiş faaliyeti yürüttük. Bu kapsamda, 1 milyon 22 bin 184 çalışana ulaştık. Yapılan teftişlerde, eksik işçilik alacaklarına ilişkin toplam 349 milyon 8 bin 592 liranın işçilere ödenmesini sağladık. Bununla birlikte, kamuya da vergi ve sigorta primi adı altında 131 milyon 609 bin 85 lira aktarılmasını sağladık.

"Yerel seçimlerden sonra bazı belediyelerde yaşanan işten çıkarma ve mobbing olaylarını ve grev devam eden işyerleri ile ilgili incelemelerimizi de titizlikle sürdürüyoruz"

Mevzuata aykırılığı devam eden iş yerlerine toplam 521 milyon 730 bin 114 lira idari para cezası uyguladık. Bununla birlikte, yerel seçimlerden sonra bazı belediyelerde yaşanan işten çıkarma ve mobbing olaylarını ve grev devam eden iş yerleri ile ilgili incelemelerimizi de titizlikle sürdürüyoruz. Bakanlık olarak mevsimlik tarım işçilerimizin ve ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla attığımız adımları, 2024 yılında yayımlanan 2024/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile daha da güçlendirdik. Halihazırda 22 ilimizde, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi kapsamında bütçe tahsisi yapılmış olup, 15 ilimizde 28 aktif proje alanı bulunmakta ve valiliklerimiz koordinasyonunda göç alan illerde geçici barınma alanı oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir. Bu yıl; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Hedef 8.7 kapsamında; çocuk işçiliğiyle mücadele alanında rehber ülke olduk.

"'Yeni İş Kanunu' hazırlıkları için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz"

Ayrıca Türkiye olarak, Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu'nun ortağı ve Koordinasyon Grubu'nun bir üyesi olarak küresel düzeyde sosyal adaletin ilerletilmesi konusundaki çalışmalara da katkı sağlıyoruz. İş gücü piyasasındaki yeni dinamiklere uygun, iş barışını ve sosyal güvenliği güçlendirecek 'yeni iş kanunu' hazırlıkları için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bu kanun tasarımı sürecinde, çalışma hayatının tüm paydaşlarının beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, işveren ve işçi hakları arasında adil bir denge kurmayı hedefliyoruz.

"İşsizlik Sigortası Fonu 320 milyar liranın üzerine çıktı"

Jeopolitik risklere rağmen hükümetimizce uygulanan dezenflasyon programı kapsamında, enflasyonu tek haneye düşürme yolunda ilerlerken, Bakanlık olarak istihdamı korumaya ve arttırmaya yönelik politika ve programlarımızı başarıyla uyguluyoruz. Bu kapsamda; İstihdam artışını sağlamak amacıyla Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı Teşviki'nin süresini yüce Meclisimizin çıkarmış olduğu Kanunla uzattık. Bu zor dönemde, ilave istihdam sağlayan işverenlerimize sigortalı başına 31 bin liraya kadar prim desteği sağladık. Bu destek mekanizmalarına finansman sağladığımız İşsizlik Sigortası Fonunu da doğru yatırım araçlarına yönlendirerek büyütüyoruz. Fon varlığımız, geldiğimiz aşama itibarıyla 320 milyar liranın üzerine çıkmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde, meslek lisesi mezunlarını kendi alanlarında çalışmaya teşvik ediyoruz. İŞKUR'un düzenlemekte olduğu İşbaşı Eğitim Programına kendi alanında katılan meslek lisesi mezunlarına yüzde 30 daha fazla cep harçlığı ödüyoruz.

"İUP, kadınları, gençleri, engellileri ve öğrencileri iş gücüne katılıma teşvik edecek bir uygulama oldu"

Yeni bir uygulama olarak İşgücü Uyum Programını (İUP) hayata geçirdik. Bu program, özellikle istihdama katılımda zorlanan kadınları, gençleri, engellileri ve öğrencileri iş gücüne katılıma teşvik edecek bir uygulama olmuştur. Bu gruplara, eğitim yoluyla, bilgi, beceri ve çalışma alışkanlığı kazandırarak iş gücü piyasalarına girişlerini kolaylaştırıyoruz. Her ailede, öncelikle gençler olmak üzere en az bir çalışanın olmasını sağlayacak Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi'ni başlattık. Bu ve benzeri çalışmalarımızla; 2023 yılında istihdamda ve iş gücüne katılımda görülen artış eğilimi 2024 yılının ilk yarısında da devam etmiş olup; istihdamımız uygulamış olduğumuz kararlı politikalar sayesinde 2024 yılı Eylül ayında tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Eylül ayı itibarıyla son bir yılda; iş gücümüz 1 milyon 72 bin artarak 35,9 milyon, istihdamımız 1 milyon 129 bin artarak 32,8 milyon, işsiz sayımız 57 bin azalarak 3,1 milyon ve işsizlik oranımız 0,5 puan azalarak yüzde 8,6 olmuştur. Son 17 aydır tek hanelerde olan bu oran, Orta Vadeli Program hedeflerimiz ile uyumlu bir şekilde seyretmektedir.

"Üç yıllık süreçte istihdamı yıllık ortalama 758 bin kişi artırmayı hedefliyoruz"

Önümüzdeki üç yıllık süreçte istihdamı yıllık ortalama 758 bin kişi artırmayı ve iş gücüne katılım oranlarında öngörülen artışa rağmen işsizlik oranını tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşürmeyi hedefliyoruz. TÜİK verilerine göre 15-24 yaş aralığındaki genç işsizlik oranı son 5 yılda 8,8 puan azalarak Eylül 2024 itibarıyla yüzde 17,1'e gerilemiştir. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı da 7,6 puan azalarak yüzde 20,8'e gerilemiştir. İŞKUR tarafından 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 190 bin 947 kişinin özel sektörde istihdamına aracılık edilmiştir. Kamu ve özel sektörde 2002 ila 2024 Ekim döneminde toplamda 14,7 milyon işe yerleştirme yapılmıştır. Aynı tarihlerde 4,9 milyon kadının, 505 bin engellinin ve yaklaşık 4,9 milyon gencin işe yerleşmesine aracılık edilmiştir. Kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler gibi özel politika gerektiren kişiler için kurduğumuz iş kulüplerimiz halihazırda 81 ilde 101 birimde hizmete devam etmektedir. Yine aynı dönemde yaklaşık 1,9 milyon kişi mesleki eğitim kurslarına katılmış ve işbaşı eğitim programlarından da 2,5 milyon kişi faydalanmıştır.

"Kayıtdışı istihdamda ulaştığımız bu oranı yeterli görmüyoruz"

2002 yılında, SGK gelirlerinin SGK giderlerini karşılama oranı yüzde 71,5 iken 2024 yılsonunda yüzde 95,7 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Diğer yandan, prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık giderlerini karşılama oranı 2002 yılında yüzde 60,9 iken, 2024 yılsonunda bu oranın yüzde 74,8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2002 yılında SGK açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı ise yüzde 2,2 seviyesinde iken 2024 yılsonunda yüzde 0,39 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Uyguladığımız prim teşviki, destek ve indirim uygulamalarıyla 1 Ocak 2023 ila 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında ortalama 2 milyon 41 bin iş yerine ortalama 13 milyon 276 bin sigortalıdan dolayı yaklaşık 441 milyar lira destek sağladık. Sosyal güvenlik kapsamımız yüzde 99 seviyesine ulaşmıştır. 2002 yılında aktif sigortalı sayısı 12 milyon iken, 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla yüzde 108 artışla 25 milyona ulaşmıştır. 2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam oranı yıllar itibarıyla düşüş eğilimine girmiş ve 2024 yılı ikinci çeyrek verilerine göre yüzde 26,25 olarak gerçekleşmiştir. Kayıt dışı istihdamda ulaştığımız bu oranı yeterli görmüyoruz. Bu oranı daha düşük seviyelere indireceğiz. Son yaptığımız yapılandırma uygulamasında 166,7 milyar lira SGK'nın alacağı yapılandırılmış, Kasım ayı itibarıyla bu alacağın 46 milyar liradan fazlası tahsil edilmiştir.

"Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

En düşük emekli aylığını, 2024 yılı ocak ayında 10 bin TL'ye 2024 yılı temmuz ayında ise 12 bin 500 TL'ye yükselttik. En düşük emekli aylığı uygulaması; prim ödeme günü ve prim miktarına bağlı olarak daha düşük seviyeden aylık alan emeklilerimizin aylıklarının yükselmesini sağlamaktadır ve emeklilerimizin çok azı bu seviyeden aylık almaktadır. 2002 yılından bu yana en düşük emekli aylıklarında bayram ikramiyeleriyle birlikte reel olarak yüzde 78 ila yüzde 631 oranında artış sağlanmıştır. Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeklilerimizin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini 3 bin liraya yükselttik. 2018'den bu yana 252,1 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik. 2023 yılı sonunda emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Bu kapsamda 15,3 milyon emeklimize toplam 68 milyar lira ödeme yapılmıştır.

"401 adet ilaç geri ödeme kapsamına alındı, 44'ü kanser ilacı"

Hükümetlerimizin her daim öncelikli reform alanları arasında olan Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında yürütülen 'herkese sağlık güvencesi' uygulaması ile herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız, aylık sadece 600 lira GSS primi ödeyerek ailece sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Ağustos ayı itibarıyla bu kapsamda ödeme gücü olmayan 6,1 milyon kişinin GSS primini devletimiz karşılamıştır. 2024 yılsonu itibarıyla toplam ödemenin 103,9 milyar lira olacağı öngörülmektedir. 2000'li yılların başında bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin 986 iken, 2024 Ekim sonu itibarıyla 8 bin 724 ilaç geri ödeme kapsamındadır. 2024 yılı içerisinde 401 adet ilaç geri ödeme kapsamına alınmış olup, bunun 44 adedi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardandır. Önümüzdeki dönemde, ilaç kullanımında bilinç oluşturmak ve ilaç ile tedavi masraflarını daha etkin hale getirmek için tedbirler alacağız. Sağlık hizmetlerinin basamaklarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla teşvik mekanizmalarını geliştireceğiz. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin geri ödemelerinde, hizmet sağlayıcılarının davranışları ve risk faktörleri doğrultusunda denetim modellerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

"Özel Bağcılar Medilife Hastanesi'nin 29 Nisan'da, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi'nin 9 Ağustos'ta SGK ile olan sözleşmeleri feshedilmiş ve ödemeler durduruldu"

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran yenidoğan çetesi soruşturmasının SGK ayağı hakkında da bilgi vermek istiyorum. Bu korkunç olay hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'nın bize ilettiği boyutuyla hızla soruşturma başlatmış, müfettişlerimizi görevlendirmiştik. Müfettiş incelemeleri neticesinde; teftiş süreci tamamlanan Özel Bağcılar Medilife Hastanesi'nin 29 Nisan'da, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi'nin 9 Ağustos'ta SGK ile olan sözleşmeleri feshedilmiş ve ödemeler durdurulmuştu. Teftişlerinde sona yaklaşılan diğer hastaneler ilgili olarak da Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat iptalleri kararıyla ödemeler durdurulmuş ve SGK sözleşmeleri feshedilmiştir. Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Cumhuriyet Savcılığı ile birlikte soruşturma titizlikle yürütülüyor. SGK olarak finansal boyutuyla ve adli boyutuyla bu işin takipçisi olduğumuzun ve sorumluların gerekli cezaları alması için gayret ediyoruz."