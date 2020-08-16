Adıyaman'da 64 adres karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman'da 64 adres karantinaya alındı

Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 64 adres karantina altına alındı.

Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 64 adres karantina altına alındı. Adıyaman merkezde 1 günde 64 adres karantina altına alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan 68 kişiden dolayı 64 adres, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 68 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 64 adresin karantina alınmasına karar verdi. Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Malazgirt, Mimar Sinan, Musalla, Siteler, Turgut Reis, Sıratut, Kayalık, Yenimahalle, Yunus Emre, Sümerevler ve Yeşilyurt Mahalleleriyle Alibey Köyü ve Yenigüven Köyünde bulunan 64 adreste 68 kişi karantina altına alındı. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 19:52

Kaynak: İHA

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