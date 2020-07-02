Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta cenaze namazı kıldırdı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta cenaze namazı kıldırdı
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Çakırtaş ve Sağlık Bakanı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş'ın ağabeyi iş insanı Göksal Çakırtaş'ın Sivas'ın Suşehri ilçesinde cenaze namazını kıldırdı.
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Çakırtaş ve Sağlık Bakanı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş'ın ağabeyi iş insanı Göksal Çakırtaş'ın Sivas'ın Suşehri ilçesinde cenaze namazını kıldırdı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden iş insanı Göksal Çakırtaş'ın cenazesine katılmak üzere kara yoluyla Sivas'ın Suşehri ilçesine geldi. Çakırtaş için Suşehri Atatürk Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sivas Valisi Salih Ayhan, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazını Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazının ardından helallik alındı. Göksal Çakırtaş'ın cenazesi, Suşehri Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çakırtaş ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:23 Kaynak: DHA
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