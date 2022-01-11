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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İspanyol Domenec Torrent olacak - Son Dakika

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İspanyol Domenec Torrent olacak

11.01.2022 21:35

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol Domenec Torrent'in getirileceğini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol Domenec Torrent'in getirileceğini söyledi.

Nef Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Elmas, Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra bazı haberlerin yayıldığı ve bunların Galatasaray'a zarar vermek için kullanıldığı için bu toplantıyı düzenlediğini belirtti.

Toplantıya trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcuları Ahmet Çalık'la ilgili konuşarak başlayan Burak Elmas, "Bugün acı bir haber aldık. Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. En son formasını giydiği Konyaspor camiasına da başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da başkanlık sistemi olduğunu aktaran başkan Elmas, "Konular içeride tartışılır, konuşulur ve sonunda kararı başkan verir. Başkanlığa seçilirken çok zor kararlar vermem gerektiğini biliyordum. Bunu da kişilere sevgi veya sevgisizliğim üzerinden değil, Galatasaray için en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Beni seçen üyelerimiz karşısında verdiğim kararların hesabını vermeye ve bedelini ödemeye her zaman hazırım." diye konuştu.

Burak Elmas, Fatih Terim'i çok sevdiğini ve tecrübeli teknik adamın kulübün divan kurulu üyesi olduğunu vurgulayarak, "Ayrılık bence hiç olaylı olmadı. Fatih hoca benim için önce çok sevdiğim biri, ikincisi divan kurulu üyemiz, son olarak bir teknik direktör. Birlikte çalıştığımız gibi yollarımızı ayırmamız da Galatasaray'a yakışır bir şekilde oldu. Bununla ilgili yaptığımız resmi açıklamaların yeterli olmadığını gördüm. Bu konuyu uzatarak Galatasaray'ı yıpratma adına ciddi bir iletişim çalışması yürütülüyor. Hocamızla aramızda Galatasaray'a yakışan konuşmalar oldu. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz ama sonuçta ben başkanım. Galatasaray için en doğru kararı verme yükümlülüğüm var." şeklinde görüş belirtti.

Burak Elmas, Fatih Terim görevdeyken yerine başka bir teknik adamla görüşmediğini dile getirdi.

Galatasaray için üzülse de bazı kararlar almak zorunda olduğunu kaydeden Elmas, "Bütün bu kararları verirken taraftarımız ne kadar üzülüyorsa benim de bir tarafım o kadar üzülüyor. Bunun üzerine sevdiğim insanlarla ilgili bazı kararlar alırken ayrı üzüntü yaşıyorum. Bu zor bir görev. Ben, bu zor kararları Galatasaray adına almak için buradayım. Galatasaray için doğru bildiğim kararları bazen içim acısa da üzülsem de almak zorundayım." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim'in bir Galatasaray efsanesi olduğunu ve kendisine veda etmediklerini söyleyen Elmas, Terim'in tecrübelerinden gelecekte de yararlanacağını vurguladı.

Yeni teknik direktör Torrent

Burak Elmas, bir dönem Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola yardımcılığını da yapan Torrent'in sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü olduğunu belirtti.

Torrent ile önce Fatih Terim'in yardımcılığı için görüştüklerini aktaran Elmas, yaşanan yol ayrılığından sonra İspanyol çalıştırıcıyı teknik direktörlüğe getirme kararı aldıklarını bildirdi. Elmas, görev tanımı değişikliğiyle ilgili, "Demek ki görüşmemden çok memnun kalmışım." dedi.

Domenec Torrent'in futbol stratejisine en uygun isim olduğunu belirten Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fatih hoca ile ilk görüşmemiz sırasında, kendisi futbolda daha üst seviye görev alacağı zaman onun yerini alabilecek kişilerin burada olmasına yönelik konuşmamız oldu. Herhangi bir yardımcı antrenör adayı için görüşmedim. Uzun vadede teknik direktörlük yapabilecek isimlerle görüştüm. Son 2 günde birçok kişiyle görüştüm. Tüm görüşmelerim sonucunda bizim futbol stratejimize en uygun kişinin Torrent olduğuna karar verdim. Kariyerinin ve futbol bilgisinin Galatasaray'a fayda getireceğine düşünüyorum. Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum."

Görüşmeleri sırasında İspanyol teknik adamı daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu anlatan Elmas, "Böyle bir kararı alırken anlık ve kendi arzuma göre davranmadım. Detaylı bir şekilde araştırdım. Galatasaray için en uygun kişi olduğunu düşündüm. Son derece kuvvetli bir kişilik. Geçmişi çok başarılı. Önce birlikte çalıştığı kişilerle de görüştüm. Şu anda en uygun seçeneği tercih ettiğimizi düşünüyorum ama bu tür kararların sonuçlarını saha sonuçlarıyla değerlendirebilirsiniz. Son derece yetkin, bu görevi hak eden ve ciddi tecrübesi olan bir hocadır." şeklinde konuştu.

" Transferi mali disiplin içinde yapacağız"

Burak Elmas, ara transfer döneminde kulübün mali yapısını bozacak hamleler yapmayacaklarını söyledi.

Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşması gereği Galatasaray'ın çok ciddi bir yükümlülüğü olduğunu söyleyen başkan Elmas, şunları kaydetti:

"Mali disiplin uygulamak zorundayız. Galatasaray'ın bir anlık yeni transfer getirip bir makyaj adına gelecekteki mali tabloları bozacak bir hareketi asla yapmayacağız. Mevcut kontratlı oyuncularımızın durumları önemli. Gidecek oyuncular olursa onların durumu önemli. Transferi bunlar belirleyecek. Gerekirse de yapmayız. Dönemsel, uzun vadeli faydası olmayan transferler yapılarak Galatasaray ciddi mali yükümlülüklerin altına girdi. Buna izin vermeyeceğiz. Transferi mali disiplin içinde yapacağız. Keyfi davranma veya yöneticilerin popülaritesi için günlük karar alma lüksümüz yok. Bu bilinçle davranacağız."

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İspanyol Domenec Torrent olacak
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İspanyol Domenec Torrent olacak
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İspanyol Domenec Torrent olacak

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Domenec Torrent, Galatasaray, Burak Elmas, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İspanyol Domenec Torrent olacak - Son Dakika


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