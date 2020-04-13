Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri

7 saat önce

Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.

Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri, System.String[]

Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmamaları yönünde bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, telefonla arayarak veya evlere giderek kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik uyarı yaparak, bilgilendirme broşürü dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentte Valilik koordinesindeki Vefa Destek Grubu ekiplerine destek verdi, ayrıca 65 yaş üstü 1500 kişiye sıcak yemek ve ekmek dağıttı. 120 kişilik temizlik ekibi de 96 güzergahta kaldırım, yol ve toplu taşıma duraklarını dezenfekte etti. Ekipler, sokak hayvanları içinde kentin çeşitli yerlerine yem ve su bıraktı.

- Adıyaman

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, il genelinde ilçeler arası toplu taşıma, özel araç, yaya giriş çıkışları saat 00.00'dan itibaren şart ve istisnalara uygun şekilde 14 gün süre ile yasaklandı.

Karar doğrultusunda, iş yeri ve ikameti farklı ilçelerde olan kişiler bu durumlarını ispatlamaları şartıyla geçiş yapabilecek.

Belediye ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon işlemi devam ederken, banka önlerinde bekleyenlerin de sosyal mesafeye uydukları görüldü.

Malatya

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Soykan Meydanı'nda maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.

Bu arada, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in talimatıyla kentteki şehit ailelerine maske dağıtılarak, tüm ihtiyaçları giderildi.

Kilis

Kilis'te tedbirler kapsamında belediye ekipleri, dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri, uygulama noktalarında durdukları sürücü ve yolculara maske dağıttı.

Sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda bilgilendirme yapan ekipler, araçlardan Arapça ve Türkçe yapılan anonslarla zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla halk eğitim merkezleri ve okullarda üretilen cerrahi maskeler, şehrin muhtelif yerlerinde vatandaşlara dağıtılıyor.

Haliliye Belediyesi de bünyesindeki glütensiz ekmek fırınında üretilen ekmekler, kent genelindeki çölyak ve fenilketonüri hastalarının evlerine ulaştırılıyor.

Eyyübiye Belediyesi ile Karaköprü Belediyesi ise ilçe genelindeki mahallelerde detaylı temizlikler yaparak, başta sağlık merkezleri ve eczaneler olmak üzere tüm yolları ve kaldırımları köpüklü su ile yıkayıp dezenfekte ediyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, il genelinde toplu taşıma hizmeti yapan özel halk otobüsleri esnafının mağduriyetini gidermek için destek olacaklarını açıkladı.

Güngör, yaptığı açıklamada, mağduriyetini gidermek için özel halk otobüsü esnafına mart ayı zararları için merkezde bulunan 348 otobüse araç başına 1700 lira, Elbistan ve Afşin ilçelerindeki otobüslere araç başına ise 1500 lira yardım yapılacağını belirtti.

Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:12 Kaynak: AA

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