Gaziantep'te durağa sıkışan ve ağaçta mahsur kalan kediler kurtarıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dolmuş durağının reklam panosu bölümüne sıkışan kedi ile İslahiye ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı.
Nizip Mustafa Kökmen Bulvarı üzerindeki dolmuş durağının reklam panosu bölümünde bir kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu Nizip Belediyesine bildirdi.
İhbar üzerine kedinin sıkıştığı bölgeye gelen ekipler, kediyi çıkardı.
Yavru kedi, bakımının yapılacağı birime götürüldü.
İslahiye
İslahiye Cumhuriyet Mahallesi'nde ise sokak köpeğinin kovaladığı kedi, kaçmak için İslahiye Orman İşletme Şefliği bahçesindeki ağaca tırmandı.
Kedinin iki gündür ağaçtan inemediğini fark eden vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliğinden yardım istedi.
Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak kediyi kurtardı.