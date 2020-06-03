Gaziantep'te durağa sıkışan ve ağaçta mahsur kalan kediler kurtarıldı - Son Dakika

Kedinin iki gündür ağaçtan inemediğini fark eden vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliğinden yardım istedi.

İslahiye Cumhuriyet Mahallesi 'nde ise sokak köpeğinin kovaladığı kedi, kaçmak için İslahiye Orman İşletme Şefliği bahçesindeki ağaca tırmandı.

Nizip Mustafa Kökmen Bulvarı üzerindeki dolmuş durağının reklam panosu bölümünde bir kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu Nizip Belediyesine bildirdi.

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