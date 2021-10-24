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Mersin'de kazaya müdahale ederken yaralanan itfaiye eri kurtarılamadı - Son Dakika

Mersin'de kazaya müdahale ederken yaralanan itfaiye eri kurtarılamadı

24.10.2021 23:03
Mersin'de kazaya müdahale ederken yaralanan itfaiye eri kurtarılamadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında kurtarma çalışması yaparken yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında kurtarma çalışması yaparken yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan İrfan Çelik (31), 14 Ekim akşamı Damlama mevkisinde meydana gelen kazada kurtarma çalışmasına katıldı.

Çelik, bu sırada tırın kupasının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye eri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları ve meslektaşları, Çelik'in ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kazaya müdahale ederken yaralanan itfaiye eri kurtarılamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kazaya müdahale ederken yaralanan itfaiye eri kurtarılamadı - Son Dakika
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