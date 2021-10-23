Üye Girişi
Son dakika haberleri... İstanbul'da Özbek fenomen kadına şantaj: Polis AVM'de suçüstü yakaladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... İstanbul'da Özbek fenomen kadına şantaj: Polis AVM'de suçüstü yakaladı

23.10.2021 12:17

Son dakika habere göre Kağıthane'de Özbek bir şahıs, Özbek sosyal medya fenomeni kadının yaklaşık 1 yıldır adeta kabusu haline geldi.

Kağıthane'de Özbek bir şahıs, Özbek sosyal medya fenomeni kadının yaklaşık 1 yıldır adeta kabusu haline geldi. Kadını takip eden, telefonla arayıp taciz eden ve camını patlattığı aracından çaldığı özel belgelerle şantaj yapan takıntılı hayran, kendisiyle birlikte olmaya da zorladı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri takıntılı hayranı, kadının AVM'de verdiği sahte randevuda suçüstü yakaladı. Hareketli anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan şahıs sınır dışı edildi.

Kağıthane'de yaşayan sosyal medya fenomeni Özbekistan uyruklu Rukhshona Sadıkova'yı Özbekistan uyruklu takipçisi Asad N., sürekli olarak rahatsız etmeye başladı. Asad N. (21), fenomen Sadıkova'nın ev adresini bularak evden çıktığında arkasından takip etti. Kadın evine girdiğinde ise kadının kapısına defalarca vurup kaçtı. Kadının farklı numaralardan da arayan takıntılı hayran onu bir an olsun rahat bırakmadı.

Aracının camını kırıp çaldığı belgelerle şantaj yaptı

Takıntılı hayran Asad N., sürekli taciz ettiği Sadıkova'nın aracının camını kırıp, özel bilgi ve belgeleri çalarak kaçtı. Yaşanan olay sonrasında Sadıkova'yı arayan Asad N., elinde belgeler olduğu ve birlikte olmak istediğini, yapmadığı takdirde de paylaşacağını söyleyerek tehdit etti. Şantaj ve tehdit sonrasında Sadıkova, geçtiğimiz Salı günü polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Kağıthane polisi AVM'de suçüstü yakaladı

İhbar üzerine olayla ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü esnada takıntılı hayran Asad N., önceki gün fenomen Sadıkova'yı bir kez daha aradı. Bunun üzerine polis ekipleri, Sadıkova'dan şahsın randevu talebini kabul ederek buluşmasını istedi. Şahsın randevuyu kabul etmesi üzerine Sadıkova, plan gereği saat 20.30 sıralarında AVM'ye giderek arkadaşı Kamola Nabieva ile bir masaya oturdu. Polis ekipleri ise başka masalarda müşteri gibi oturarak şüpheliyi beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen Asad N. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Nefes kesen o anlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Benimle görüşmesini istedim ama görüşmedi"

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şahıs, burada ifadesi alınarak sorgulandı. Asad N.'nin emniyetteki ifadesinde, "Rukhshona'yı sosyal medyadan gördüm ve ona hediye aldım. Benimle görüşmesini istedim ama görüşmedi. Bende evinin önüne gidip aracının camını kırdım ve içerisinden ehliyetini, ruhsat ve pasaportunu aldım çıktım. Sonra polisler beni yakaladı. Ben ikamet izni aldım ve çıktım. Rukhshona ile tekrar görüşmek istedim ve AVM'ye gittim, burada da polisler tarafından yakalandım" dediği öğrenildi.

Takıntılı hayran sınır dışı edildi

Şahıs, "şantaj", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkartılan Asad N. serbest bırakıldı ancak sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Son dakika haberleri... İstanbul'da Özbek fenomen kadına şantaj: Polis AVM'de suçüstü yakaladı
Son dakika haberleri... İstanbul'da Özbek fenomen kadına şantaj: Polis AVM'de suçüstü yakaladı
Son dakika haberleri... İstanbul'da Özbek fenomen kadına şantaj: Polis AVM'de suçüstü yakaladı
Son dakika haberleri... İstanbul'da Özbek fenomen kadına şantaj: Polis AVM'de suçüstü yakaladı

Kağıthane, Medya, Polis, Özbek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İstanbul'da Özbek fenomen kadına şantaj: Polis AVM'de suçüstü yakaladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz 12:11 Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı 11:59 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı 11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı
Tüm tavuk ırklarının atası! Yetiştirmesi 6 ay sürüyor, tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor 11:32 Tüm tavuk ırklarının atası! Yetiştirmesi 6 ay sürüyor, tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi 11:17 İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı 10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı 10:54 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta 10:19 Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta

Son Dakika Haberleri
12:11 Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz
12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor
11:59 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı
11:58 Gelen linki tıkladı, hesabından 150 bin TL dolandırıcılık yapıldı
11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı
11:42 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek
11:29 Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı
10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
10:53 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı
10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı
Heykel polemiği büyüyor! AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan sosyal medyada birbirine girdi Heykel polemiği büyüyor! AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan sosyal medyada birbirine girdi         
12:13
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
Gelen linki tıkladı, hesabından 150 bin TL dolandırıcılık yapıldı Gelen linki tıkladı, hesabından 150 bin TL dolandırıcılık yapıldı         
11:59
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek         
11:43
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek         
11:02
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi         
08:40
Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu         
08:37
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 12:28:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İstanbul'da Özbek fenomen kadına şantaj: Polis AVM'de suçüstü yakaladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement