Hulusi Akar: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefi teröristlerdir. Kürtler ve Türkler kardeştir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile dün ilk olarak Mardin'e, oradan Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümeni'ne gitti.

Akar: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefi teröristlerdir. Kürtler ve Türkler kardeştir. Bunun en açık kanıtı şehitlikler. Bütün şehitliklerde Türkler, Kürtler, Araplar birlikte yatıyor"

Akar: "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız"

(İHA)