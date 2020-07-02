KAYSERİ Bilim Kurulu üyesi Çelik: KKKA'dan ölüm oranı koronavirüse göre daha yüksek - Son Dakika

KAYSERİ Bilim Kurulu üyesi Çelik: KKKA'dan ölüm oranı koronavirüse göre daha yüksek

Bilim Kurulu üyesi Çelik: KKKA'dan ölüm oranı koronavirüse göre daha yüksekSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.

Bilim Kurulu üyesi Çelik: KKKA'dan ölüm oranı koronavirüse göre daha yüksek

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SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, son dönemde artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili, "KKKA'dan ölüm oranı koronavirüse göre çok daha yüksek" dedi.

Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çelik, kene ısırmasıyla bulaşan KKKA hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şehir Hastanesi'ne özellikle çevre illerden KKKA hastası geldiğini belirten Çelik, "KKKA hastalığı yıllardır bildiğimiz bir hastalık olup, ciddi bir hastalıktır. KKKA'nın ölüm oranı, koronavirüse göre çok daha yüksek. Son dönemlerde KKKA hastalığıyla ilgili biz de hastanemize başvuru almaya yeniden başladık. Özellikle Kayseri'ye yakın kentlerden çok hasta geliyor. Bu kentlerin en başında da Yozgat geliyor" diye konuştu.

Keneye karşı vatandaşı uyaran Prof. Dr. Çelik, "Özellikle tarım alanında çalışanlar kesinlikle vücutlarında kene kontrolü yapmalılar. Bugün maalesef KKKA hastalığı nedeniyle kaybettiğimiz hastalar var. Hastalıklarla ilgili yapılan önerilere vatandaşlarımızın uyması gerekiyor. Kayseri Şehir Hastanesi'nde şu anda KKKA hastalığından tedavi görenlerin durumu iyi. Çok uğraşılmasına rağmen hayatını kaybeden genç bir vatandaşımız var. Bunun dışındaki hastaların durumu iyiye gidiyor" dedi.

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:40 Kaynak: DHA

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