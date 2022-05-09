Köpeklerden kaçarken düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Köpeklerden kaçarken düşen çocuk ağır yaralandı

09.05.2022 12:15

Köpeklerden kaçarken düşen çocuk ağır yaralandı Dalağı parçalanan ve böbreğinde yırtılma meydana gelen 14 yaşındaki Metehan'ın yoğun bakımda devam ediyorÇORUM Çorum'da sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen çocuk ağır yaralandı.

Köpeklerden kaçarken düşen çocuk ağır yaralandı

Dalağı parçalanan ve böbreğinde yırtılma meydana gelen 14 yaşındaki Metehan'ın yoğun bakımda devam ediyor

ÇORUM Çorum'da sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen çocuk ağır yaralandı. Dalağı parçalanan ve böbreğinde yırtılma meydana gelen 14 yaşındaki Metehan'ın yoğun bakımda devam ediyor.

Olay,5 Mayıs tarihinde Buharaevler Mahallsi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8. sınıf öğrencisi Metehan öğle arasında 5. Cadde'de bulunan parka gitti. Parkta sahipsiz köpeklerin üzerine doğru koşması üzerine Üresin, kaçmaya başladı. Kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan Metehan, ayağının refüje takılması sonucu düştü. Yoldan geçen bir sürücünün haber vermesi olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yuerinde yapılan talihsiz çocuk Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dalağı parçalanan ve böbreğinde yırtılma meydana gelen Metehan ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan Metehan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili açıklama yapan Baba Aslan Üresin, çocuğunun arkadaşlarıyla birlikte parkta otururken köpeğin kovalamaya başladığını belirterek, "Köpek kovalarken çocuğum kaldırıma yüzüstü düşüyor. O sırada oradan geçen bir sürücü ambulansa veriyor. Çocuğum hastaneye kaldırılıyor. Yağılan tetkiklerde çocuğumda iç kanama olduğu, dalak ve böbreğinde yaralanma olduğu tespit ediliyor. Perşemde gününden beri yoğum bakımda. Parçalanan dalağı tamamen alınırken böbrekteki yırtılmalar tedavi ediliyor" dedi.

Ülkenin bir çok bölgesinde bu tür vakaları sürekli duyduklarını dile getiren Üresin, "Hayvan saldırılarının çoğu basına yansımıyor. Bulunduğumuz semtte de buna benzer çok vaka var. Fiziki müdahale olmadığı için adli ve sağlık kuruluşlarına intikal etmediği için bilinmiyor. Derdimiz sokak hayvanlarının tamamen yok edilmesi değil. Hayvanların kendi yaşam alanları oluşturularak barınaklara alınması. İnsan sağlığı önemli. Çocuğum kaçarak kurtulmuş Allaha şükür. Ancak kaçarken araçta çıkabilir ve çarpabilirdi. Önemli olan çocuklarımızın sağlığı. Yetkililerin tedbir aldığını biliyoruz. Eksiklik varsa eksikliğin giderilmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyorum. İlgili kurumları göreve davet ediyorum. Sağlık çaIışanlarına gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Köpeklerden kaçarken düşen çocuk ağır yaralandı
Köpeklerden kaçarken düşen çocuk ağır yaralandı
Köpeklerden kaçarken düşen çocuk ağır yaralandı
Köpeklerden kaçarken düşen çocuk ağır yaralandı

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Mayıs, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeklerden kaçarken düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika


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