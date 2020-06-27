Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'nın Kula İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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