Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye yöneltilen asılsız iddialara sert tepki - Son Dakika

Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye yöneltilen asılsız iddialara sert tepki

Son dakika haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu şantiye alanında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yarın 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolunun 5'inci kesimini tamamlayıp, vatandaşlarımızın, milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye yöneltilen asılsız iddialara sert tepki, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu şantiye alanında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yarın 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolunun 5'inci kesimini tamamlayıp, vatandaşlarımızın, milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul- Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve 21 Aralık 2020'de tamamlanacak Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların büyük bir kısmının tamamlanmasının ardından 6'ıncı kesim olarak adlandırılan Akyazı Şantiyesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar ile ilgili bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, iki kıtayı birleştirerek aynı anda 4 aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını belirtti. Otoyol çalışmalarının ise hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun yılsonunda faaliyete geçmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. 400 kilometrelik otoyolun 19 Eylül Cumartesi günü 5'inci kesimini tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin kalitesini yükseltmek için özverili çalışan bir ekibin olduğunu ve ileriki zamanlarda çok daha büyük projelerle vatandaşların hayatına katkıda bulunacaklarını belirtti. Otoyolun Akyazı kesiminde bulunan şantiyede incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamadan sonra arazi aracının şoför koltuğuna binerek şantiyeden ayrıldı.

ÖZVERİLİ İLE ÇALIŞAN BİR ULAŞTIRMA, ALTYAPI AİLESİ VAR

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı kesimindeki şantiyeye gelerek incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı şantiyesindeyiz şu anda. 18 yıldır Türkiye'mizin, ülkemizin; karada, havada, denizde, raylı sistemlerde ve uzayda yapmış olduğu müthiş gelişmelerden bir tanesi olan projemiz için yarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Yine ülkemiz karayolu için yarın önemli günlerden bir tanesi. Biliyorsunuz çok kısa zaman önce Ankara- Niğde otoyolunu Türkiye'nin en uzun otoyolunu ve bin 230 kilometrelik Edirne'den Şanlıurfa'ya uluslararası otoyol aksının önemli bir kesimini tamamlamıştık. Yarın da 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolunun 5'inci kesimini tamamlayıp, vatandaşlarımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. Ulaştırma alt yapı projeleri hiç durmadan 18 yıldır devam ediyor. Yine hep üzerine çok değerli projeler katarak devam ediyoruz. Tüm ülkemize yayılmış 3 bin civarındaki şantiyemizde vatandaşımızın yaşam kalitesi ve standartlarını yükseltmek için büyük bir özverili ile çalışan bir ulaştırma, altyapı ailesi var. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha büyük projeler ile vatandaşımızın hayatına katkıda bulunacağız" dedi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİR TANESİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nun dünyanın en büyük projelerinden biri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı'dan başlıyor, Yassıören-Odayeri-Yeni Havalimanı- Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve yine Mahmutköy'den başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü arası ve yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Gebze- İzmit'e kadar devam edecek bir aks. Gebze'den 5'inci kesim başlıyor ve yarın açacağımız kesim ile birlikte inşallah İzmit Otoyolundaki trafik sıkıntısı tamamen ortadan kalkacak, tamamen alternatif bir yol meydana gelmiş oluyor. Bulunduğumuz Kuzey Marmara Otoyolu dünyanın ilk en büyük projelerinden bir tanesi. Burada 4 şerit açıklığıyla dünyanın en geniş ve en uzun otoyol tünellerinden bir tanesi. Yarın açacağımız 5'inci kesimde de tünellerin en uzunu var 4 bin 150 metre çift tüp tünel. Yine 4 şeritle birlikte dünyanın en geniş tünellerinden bir tanesi. Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir-İstanbul otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Malkara- Çanakkale Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara Bölgesi'ni adeta bir altın kolye gibi işliyoruz. Yarında bunların bir tanesini inşallah tamamlamış olacağız. Ülkemizin her bir noktasını altın gibi işliyoruz, vatandaşımızı birbiri ile dünya ile buluşturuyoruz. Ulaştırma altyapı projeleri gittiği yerlere hareket getiriyor, canlılık getiriyor. Üretim, istihdamı artırıyor, artı değerler kazandırıyor. İnşallah bu yarın açacağımız kesimde hem zamandan, yakıttan, hem de karbon emisyonunun azaltılmasından çok önemli katkılar olacak milletimize, ülkemize" diye konuştu.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

TEM Otoyolu, Marmara, Türkiye, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye yöneltilen asılsız iddialara sert tepki - Son Dakika

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