Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidiyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy verebilecek.
Hamileler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını kullanacak, yaşlıların da sıra bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilecek, ayrıca bu seçmenlere yardım eden seçmenlere de oy kullanmada öncelik tanınacak. Cep telefonu, fotoğraf ve film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Sandık başında seçmene vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler oylarını kullandıktan sonra sandık başından ayrılacak.
Yüksek Seçim Kurulu, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
İşte seçime sayılı saatler kala seçimin merak edilen sorular ve cevapları;
1- Seçmen nerede oy kullanacağını nereden öğrenebilecek?
Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
2- Görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazla oy verme yerine girilebilecek mi?
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve cezasının bulunuyor. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekiyor.
3 - Yeni evlenenler kimliğini değiştirmeden oy kullanabilecek mi?
Kimliğini değiştirmeyenler evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilecek.
4 - Seçime kaç siyasi parti katılacak?
Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.
5 - Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan seçmen neler için oy kullanacak?
Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
6 - Büyükşehir olmayan illerde ve köylerde neler için oy verilecek?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
7 - Tüm pusulalar kaç zarfa mı koyulacak?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
8 - Oy verme işlemi hangi saatler arasında yapılacak?
YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
9 - Önce hangi oylar sayılacak?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
10 - Yurt dışındaki seçmen oy kullanacak mı?
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahip. Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.
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Kilimli Hisararkası Mahallesi Muhtar Adayı Bilgin Bayat, seçime az bir zaman kala seçmenleriyle buluşarak iftar öncesi hayır lokması dağıttı. Mahalle buluşmasında konuşan Bayat, hizmet odaklı bir muhtar adayı olduklarını ve destek istedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar, Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatan ve nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere göz açtırmayacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Karaman'da tüm okullara sandıklar ile oy kullanma kabinleri tek tek yerleştirildi. Karaman'daki tüm okullarda saat 11.00 itibariyle sandık ve oy kullanma kabinleri yerleştirilmeye başlanırken, okullardan birisi de Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu oldu. Türkiye Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay, kendi mahallesinde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu'ndaki sandık ve oy kullanma kabinlerinin yerleştirilmesi çalışmalarına katıldı. Yarın yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Karaman'da il genelinde emniyet bölgesinde 139 bin 522, jandarma bölgesinde de 50 bin 380 olmak üzere toplam 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, yarın yapılacak yerel seçimler öncesi seçmene son kez seslendi. Baş, 'Pazar günü sandığa gideceğiz ve bir günlüğüne patron olacağız. Eğer yıllardır oy verdiğiniz insanlara oy verirseniz ertesi günden itibaren onların işçisi olmaya başlayacaksınız. Ama fikirlerinizi değiştirirseniz patron olmaya devam edeceksiniz' dedi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Akar ve Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek, desteklerini belirtti. Büyükkılıç, gençlere başarılar diledi ve öğrenciler de kendisine teşekkür etti.
Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar'ı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti ve başarılar diledi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde sandığa gitmenin katılımcı demokrasinin bir gereği olduğunu ve geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hafta sonu yapılacak yerel seçimler öncesinde komşularına çağrıda bulundu. Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birlikte güçlü bir Beşiktaş ve İstanbul için sandıkta birleşmelerini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'e sahip çıkmak isteyen gençleri yarın sandık başına çağırdı. Özel, gençlerin özgürlüklerini kısıtlayan iktidara tepkilerini sandıkta göstermelerini istedi.
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