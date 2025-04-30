İstanbul'da bazı yollar 1 Mayıs dolayısıyla trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi sendikalarıyla toplantı yaptı. Valilik ayrıca kapanacak yolları ve güzergahlarını belirledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul Valiliği Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ile bir toplantı yapılan toplantıda DİSK'in Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, TÜRK-İŞ'in ise Kartal Meydanı'nda kutlama yapılması kararlaştırıldı.

Toplantı sonrası İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çeşitli marjinal örgütlerin, sosyal medya mecralarında çağrı yaparak İstanbul'un çeşitli yerlerinde yasa dışı gösteriler organize etmeye çalıştığı da idaremizce yakinen takip edilmektedir. Bu ve benzeri çağrılarla toplanmaya çalışan hiçbir gruba ve bu grupların gerçekleştirmeyi planladıkları hiçbir izinsiz gösteriye izin verilmeyecektir. İstanbul'da, 1 Mayıs günü yapılması planlanan izinsiz gösterilerin önüne geçmek için bir dizi tedbir kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Tedbir kararları

1 Mayıs günü için alınan tedbir kararları, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar da belirlendi. Valilik, Afet Koordinasyon Merkezi Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili ilçe belediye başkanlıklarınca alınan tedbirler şu şekilde:

"- Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal İlçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddelerin temizlenmesi, bu alanlarda belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması,

İl genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs duraklarının 1 Mayıs 2025 günü başka uygun noktalara kaydırılarak güzergahların düzenlenmesi ve cam duraklarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması,

-Beşiktaş İnönü Stadı yanında bulunan temizlik işleri binası otoparkının gerektiğinde emniyet birimleri tarafından otopark olarak kullanılması amacıyla araç bulundurulmaması,

- AKOM birliğinin uygun bir yerde hazır bekletilerek, birliğin nerede bulunacağının Koordinasyon Şube Müdürlüğüne bildirilmesi,

-Galata ve Unkapanı köprü görevlilerinin görev yerlerinde hazır bulundurulması, görevli personelin isim ve irtibat bilgilerinin ise 30 Nisan 2025 tarihine kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi."

Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

1 Mayıs dolayısıyla saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar da şöyle:

Kapanacak otobüs güzergahları, metro ve vapur iskeleleri:

"30 Nisan 2025 günü saat 20.00'dan itibaren tedbirler bitimine kadar;

-Kadıköy İlçesi İskele Meydanı Rıhtım İETT Otobüs Peronlarının boşaltılması, alanda otobüs bulundurulmaması ve burada bulunan cam durakların sökülerek emniyet tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluk olmaması için tedbirler sonrasına kadar kaldırılması,

1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren;

1- M2 Yenikapı-Seyrantepe- Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,

3- İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın sefere durdurulması,

4- Tünel Meydan- Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,

5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

6- M11 Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

7- M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

8- Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

9- T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, CibaliEminönü arasında yolcu taşınması,

10- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınması,

11- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması, (İşletmesi kurumunuza ait olmayan hatların ilgili kuruma bildirilerek Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi.)

12- Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy İlçesi son durakta bulunan 4 Nolu çıkışın kapatılarak diğer çıkışların kullanılması,

Kapanacak Vapur İskeleleri ise şöyle:

"-1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu ve araç taşınmaması,

-1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu ve araç taşınması,

-Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,

- Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

-Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe, Kadıköy İskelesi civarındaki otoparklarının boşaltılması ve araç parklarına müsaade edilmemesi,

-Ayrıca; Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy, Kartal İlçelerinde ve Taksim Meydanına çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine park eden araçların bir gece öncesinden araç park edilmesine müsaade edilmemesi,

Belirlenen saatlerde ve sayıda itfaiye aracı ve su tankerinin (Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Su panzerlerinin su ihtiyacını karşılamak ve olabilecek muhtemel yangın olaylarına karşı görev yapmak üzere) belirtilen noktalarda görevlileri ile birlikte hazır bulundurulması,

-Ekteki tabloda belirtilen saatlerde ve sayıda iş makinesi ve kamyonun belirtilen noktalarda hazır bulundurulması,

1 Mayıs 2025 günü Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde seyyar satıcılardan arındırılması için yeteri kadar Zabıta ekibinin görevlendirilmesi, personelinin bilgilendirilerek dikkatli olunması"

Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

Fatih ilçesi kapanacak yollar:

1. Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

2. Kadir Has Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

3. Abdülezelpaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

4. Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

5. Unkapanı Köprüsü

6. Galata Köprüsü

7. Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar

8. Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

9. Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan – Çatladıkapı ışıklar arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar

10. Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

11. Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

12. Fuat Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

13. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

14. Dede Efendi Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

15. Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

16. Fevzipaşa Caddesi (Kıztaşı Işıklar – Akdeniz Cadde kesişimi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar

17. 16 Mart Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

18. Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Fatih ilçesi alternatif güzergahlar

1. Sahil Kennedy Caddesi

2. Haliç Köprü

3. D - 100

4. Avrasya Tünel

5. Namık Kemal Caddesi

6. 10. Yıl Caddesi

7. Vatan Caddesi

Beyoğlu ilçesi kapanacak yollar

1. Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Şişli ve Unkapanı Köprüsü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Şişhane Işıklar Kapama Noktası ile Taksim Divan Kavşağı Kapama Noktası Arası)

2. Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan ile Refik Saydam Caddesi Arası)

3. Kasımpaşa Bahriye Caddesi Piyalepaşa Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Turabi Baba Cadde Kesişimi ile İplikçi Varyant Arası)

4. Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Tokaç Sokak Kavşağından Trafiğe Kapatılacak Darülaceze Caddesi İstikametine Akım Verilmeyecek.

5. Aslan Gazi Caddesi Alakoç Sokak ile Aylin Sokak Kesişimi Darülaceze Caddesi İstikameti Kapatılacak

6. Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi ile Irmak Caddesi Dolapdere İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Bp Benzinlik Önü ile Dolapdere Kavşak Arası)

7. Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kurtuluş Caddesi Kesişimi ile Tarlabaşı Bulvarı Arası)

8. Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan ile Refik Saydam Caddesi Arası)

9. Sazlı Dere ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Dolapdere Kavşak ile Divan Kavşak Arası)

10. Mete Caddesi Taksim Akm İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Askerocağı Cadde Kesişimi Işıklar Kapama Noktası ile Akm Önü Kavşak Arası)

11. Bedri Karafakihoğlu Sok. Şehitler Tepesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Mete Kavşak Kapama Noktası ile Şehitler Tepesi Arası)

12. İnönü Caddesi Taksim Akm ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akm Önü Kavşak ile Şehitler Tepesi Işıklar Kapama Noktası Arası)

13. Tak-I Zafer Caddesi Trafiğe Kapatılacaktır. (Akm Kavşak ile Kazancı Yokuşu Kapama Noktası Arası)

14. Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan ve Cihangir İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kazancı Yokuşu Kapama Noktası ile Akarsu Yokuşu Başı Kapama Noktası Arası)

15. İstiklal Caddesi ve İstiklal Caddesine Bağlanan Bütün Yollar Trafiğe Kapatılacaktır. (Taksim Meydan ile İlk Belediye Caddesi Kapama Noktası Arası)

16. Meşrutiyet Caddesi İlk Belediye Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Tepebaşı Işıklar Kesişimi ile Beyoğlu Belediyesi Arası)

17. İlk Belediye Caddesi Trafiğe Kapatılacaktır. (Meşrutiyet Caddesi Beyoğlu Belediye Önü Kapama Noktası ile İstiklal Caddesi Tünel Meydan Arası)

18. Perşembe Pazarı Tersane Caddesi Karaköy Meydan ve Unkapanı Köprü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İtibariyle)

19. Karaköy Kemraltı Caddesi Galata Köprüsü Eminönü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İtibari İle)

20. Kemeraltı Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan Kapama Noktası ile Boğazkesen Caddesi Kapama Noktası Arası)

21. Necati Bey Caddesi Dolmabahçe İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan ile Tophane Işıklar Arası)

22. Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Defterdar Yokuşu Girişi Kapama Noktası ile Yeni Çarşı Cadde Girişi Kapama Noktası)

23. Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Boğazkesen Cadde Kesişimi ile Sıraselviler Caddesi Arası)

24. Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kadırgalar Caddesi Kapama Noktası ile Tophane Işıklar Kapama Noktası Arası)

25. Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak Trafiğe Kapatılacaktır. (Akyol Taksi Durağı Önü Bolahenk Sokak Kesişimi ile Cihangir Caddesi Arası)

Beyoğlu ilçesi alternatif güzergahlar

1. Donanma Caddesi

2. Fişekhane Deresi Caddesi

3. Dereboyu Caddesi

4. Bülent Demir Caddesi

5. Irmak Caddesi

6. Kurtuluş Deresi Caddesi

7. Piyalepaşa Bulvarı

8. Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi

9. Fatih Sultan Caddesi

10. Fatih Sultan Mimberi Caddesi

11. Alt Baruthane Caddesi

12. Üst Baruthane Caddesi

13. Kulaksız Caddesi

14. Okmeydanı Caddesi

15. Hasköy Caddesi

16. Kumbarhane Caddesi

17. İmrahor Caddesi

18. Asker Ocağı Caddesi

Şişli ilçesi kapanacak yollar

1. Cumhuriyet Cadde Şişli ve Taksim Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Divan Otel Önü Kavşak ile Harbiye Askeri Müze Önü Kapama Noktası Arası)

2. Halaskargazi Caddesi Şişli ve Taksim Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Harbiye Askeri Müze Önü Işıklar ile 19 Mayıs Cadde Kesişimi Arası)

3. Rumeli Caddesi Halaskargazi Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Nişantaşı Kavşak Noktası ile Osman Bey Kavşak Arası)

4. Abide-İ Hürriyet Caddesi Çağlayan Alt Geçiti Çağlayan Adliye Önü Işıklar İtibariyle Trafiğe Kapatılacaktır.

5. Büyükdere Cadde Taksim Meydan ve Şişli İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (19 Mayıs Cadde Kesişimi ile Mecidiyeköy Meydan Arası)

6. Büyükdere Caddesi Esentepe Varyant Altı ile Mecidiyeköy Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

7. Merkez Cadde Geçit Sok. Abide-İ Hürriyet Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kuştepe Köprü Altı ile Abidei Hürriyet Cadde Arası) 8. Darülaceze Caddesi Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

9. Abide-İ Hürriyet Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Hürriyet Tepe Işıklar ile Ergenekon Caddesi Arası)

10. İzzetpaşa Cadde Halaskargazi Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Abide-İ Hürriyet Cadde Kesişimi ile Halaskargazi Cadde Arası)

11. Ergenekon Caddesi Pangaltı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kurtuluş Cadde Kesişimi ile Halaskargazi Cadde Arası)

12. Dolapdere Caddesi Pangaltı Altı İstikameti Trafiğe Kapatılcaktır. (Poyraz Sokak Kesişimi ile Ergenekon Caddesi Arası)

13. Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Kesişimi ile Yay Meydanı Sokak Arası)

14. Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Varyant Altı Kağıthane Tünel Dönüşü İtibari İle)

15. Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Varyant Altı Dolmabahçe Taksim Dönüşü İtibari İle)

16. Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Cadde Kesişimi

İtibari İle)

17. İncirli Dede Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Cadde Kesişimi İtibari İle)

18. Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Merydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Caddesi Tünel Girişi İtibari İle)

19. Duçi Sokak ile Huzur Sokak Sıracevizler Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Bomonti Kavşak Girişleri İtibari İle)

20. Esen Sokak ile Hasat Sokak Şişli Camii İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Çiftecevizler Caddesi Girişleri İtibari)

21. Darülaceze Caddesi Abidei Hürriyet Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Şişli Belediye Önü Kavşak İtibari İle)

22. Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan Gelişi Uzay Otomotiv İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Tünel İşletme Müdürlüğü Gerisi Odese Bulvarı Ayrımı İtibari İle)

23. Odese Bulvarı Piyale Paşa Uzay Otomotiv İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Fevzi Çakmak Caddesi Muradiye Camii Önü İtibari İle)

24. İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (İmrahor Kağıthane ve Sütlüce Girişleri İtibari İle)

Şişli ilçesi alternatif güzergahlar

1. Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan ile Zincirlikuyu Arası

2. Mecidiyeköy Yolu Caddesi

3. Ortaklar Caddesi

4. Bahçeler Sokak

5. Bülent Tarcan Caddesi

6. Hakkı Yeten Caddesi

7. Vali Konağı Caddesi

8. Aytekin Kotil Caddesi

9. 19 Mayıs Caddesi

10. Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesi ile Adil Baba Kavşak Arası

11. Maçka Caddesi

12. Teşvikiye Caddesi

13. Abdi İpekçi Caddesi

14. Mim Kemal Öke Caddesi

15. Taşkışla Caddesi

16. Kurtuluş Caddesi

17. Bozkurt Caddesi

18. Silahşör Caddesi

19. Avukat Caddesi

20. Çiftecevizler Caddesi

21. Darülaceze Caddesi

Beşiktaş ilçesi kapanacak yollar:

1. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Balmumcu Kavşak ve Zincirlikuyu Balmum Alt Geçit Girişi ile Merkez Komutanlığı Işıklar Arası)

2. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Merkez Komutanlığı Işıklar ile Beşiktaş Meydan Arası)

3. Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı Katılımı Trafiğe Kapatılacaktır. (D-100 Güney Barbaros Bulvarı Katılımı İtibariyle)

4. Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan Dönüşü Trafiğe Kapatılacaktır. (Yıldız, Serencebey ve Eski Ortaköy Dönüşü Işıklar İtibari İle)

5. Çiğdem Sokak ile Barbaros Hayrettin İskelesi Sokak Trafiğe Kapatılacaktır. (Çırağan Caddesi Kesişimi İtibari İle)

6. Beşiktaş Cadde Dolmabahçe İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Beşiktaş Meydan ile Süleyman Seba Cadde Başı Işıklar Arası)

7. Dolmabahçe Cadde Karaköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Süleyman Seba Cadde Başı ile Kadırgalar Altbaş Işıklar Arası)

8. Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak Kesişimi İtibari İle)

9. Dolmabahçe Gazhane Cadde Karaköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Asker Ocağı Cadde

Kesişimi Süzer Plaza Önü Kapama Noktası ile Dolmabahçe Meydan Arası)

Beşiktaş ilçesi alternatif güzergahlar

1. Barbaros Bulvarı Çıkış İstikameti

2. Çırağan Caddesi

3. Ortabahçe Caddesi

4. Süleyman Seba Caddesi

5. Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar ile Bayıldım Caddesi Arası

6. Bayıldım Caddesi

7. Şair Nedim Caddesi

8. Nüshetiye Caddesi

9. Ihlamur Yıldız Caddesi

10. Emirhan Caddesi

11. Ayazma Dere Caddesi

12. Yıldız Caddesi

13. Palangalar Caddesi

14. Balmumcu Şakir Kesebir Sokak

15. Büyükdere Caddesi Sarıyer İstikameti

D-100 kapanacak yollar

1. D-100 Kuzey Mecidiyeköy Ayrım

2. D-100 Kuzey Kasımpaşa Taksim Ayrımları

3. D-100 Kuzey Okmeydanı Yan Yol Kasımpaşa Taksim Ayrımları

4. D-100 Kuzey Beşiktaş Ayrımları

5. Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı

6. D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa Ayrım

7. D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy Ayrım

8. D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu Ayrım

9. D-100 Güney Çağlayan Yanyol Çağlayan Ayrımları

D-100 alternatif yollar

1. D-100 Kuzeyden Mecidiyeköye giden akım kapatılarak, Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek)

2. Kuzey Çağlayan Yanyoldan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek)

3. Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek)

4. Tem istikametinden gelip Piyalepaşaya istikametine giden akım tamamen kapatılarak akım, Haliç istikametine verilecek)

5. Güney Haliç istikametinden Piyale Paşaya giden akım, tamamen kapatılarak akım D-100 Güney istikametine verilecek)

6. Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım, D-100 Güney istikametine yönlendirilecek)

7. D100 Güney İstikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım, Levent-Sarıyer istikametine yönlendirilecek)

Kadıköy ilçesi kapanacak yollar

1. Kavak İskele Caddesi – Tıbbiye Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Caddesi – Tıbbiye Caddesi kesişimi arasında kalan tıbbiye caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

2. Tıbbiye Caddesi – Rıhtım Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Sokak – Rıhtım caddesi arasında kalan rıhtım caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

3. Rıhtım Sokak – Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi – Albay Faik Sözdener caddesi kesişimi arasında kalan Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

4. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi – Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi Kurbağalıdere Caddesi Kesişimi arasında kalan Kurbağalıdere Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

5. Söğütlüçeşme Caddesi -Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Rıhtım Caddesi - Söğütlüçeşme

Caddesi Kesişimi arasında kalan Söğütlüçeşme Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

Kadıköy ilçesi alternatif yollar

1. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

2. Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti)

3. Dr. Esat Işık Caddesi

4. Acıbadem Caddesi

5. Recep Peker Caddesi

6. Bağdat Caddesi

7. D-100 Karayolu

8. Taşköprü Caddesi

9. Dr. Eyüp Aksoy Caddesi

Kartal ilçesi kapanacak yollar

1. Turgut Özal Bulvarı Yunus Caddesi keşimi

2. Turgut Özal Bulvarı Çanakkale Caddesi ve Pendik İlçesi Ankara Caddesi (Erol Kaya Caddesi) arası her iki yönde de trafiğe kapalı olacak

3. Sanayi Caddesi, Ulunay Caddesi kesişimi ile Turgut Özal Bulvarı Katılımı arası

4. İhlas Sokak Turgut Özal Bulvarı kesişimi

5. Şehzade Caddesi Turgut Özal Bulvarı kesişimi

6. Egemenlik Bulvarı Kartal Baba Alt Geçidi

7. Savarona Caddesinin tamamı

8. Neyzen Tevfik Caddesi, Şehit Tamer Kılıç Soka k Kesişimi ile Savarona Caddesi arası

Kartal ilçesi alternatif yollar

1. Turgut Özal Bulvarı Güney Yoldan Çanakkale Caddesi istikametine verilecek

2. Turgut Özal Bulvarı Kuzey Yoldan Ankara Caddesi, Erol Kaya caddesi istikametine verilecek.

3. Ankara Caddesi ve Üsküdar Caddesi ve Erol Kaya Caddesi kullanılacak

4. Sanayi Caddesinden Ulunay Caddesi ve Namık Kemal Caddesi istikametine verilecek

5. D-100 Kuzey ve Güney Yollar - İSTANBUL