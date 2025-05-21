58 ilde siber suç operasyonu: 170 tutuklama - Son Dakika
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58 ilde siber suç operasyonu: 170 tutuklama

21.05.2025 16:19
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 58 ilde yapılan siber suç operasyonlarında 170 kişi tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 58 ilde siber suçlara yönelik operasyonlarda 170 kişi tutuklandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 il merkezli olarak 58 ilde "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 334 şüphelinin yakalandığını ve şüphelilerden 170'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 25 il merkezli "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarda 334 şüphelinin yakalandığını kaydetti. Şüphelilerden 170'inin tutuklandığını, 86'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Bakan Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Şüphelilerin sosyal medya platformları ve yapay zeka destekli oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yüksek kazanç, kapora, banka promosyonu' vaadiyle dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İstanbul, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Çanakkale, Diyarbakır, Aydın, İzmir, Konya, Van, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Ankara, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Nevşehir, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Kütahya, Kırşehir, Zonguldak, Niğde merkezli Bursa, Adana, Samsun, Aksaray, Edirne, Antalya, Karabük, Isparta, Tokat, Manisa, Hatay, Şırnak, Bitlis, Burdur, Giresun, Sakarya, Şanlıurfa, Siirt, Eskişehir, Elazığ, Yozgat, Muğla, Afyonkarahisar, Ağrı, Batman, Iğdır, Kocaeli, Osmaniye, Rize, Sinop, Trabzon, Malatya ve Mardin olmak üzere toplam 58 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Unutmayalım. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin, biz gereğini yapalım."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 58 ilde siber suç operasyonu: 170 tutuklama - Son Dakika

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