Erzurum, marka başvurularında ülke illeri sıralamasında 44. sırada

TÜRKPATENT Şubat ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum'dan Şubat ayında 29, bu yılın ilk iki ayında ise 52 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 44, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya, Elazığ'ın ardından 3'üncü sırayı aldı.
Şubat ayı verileri
Verilere göre Şubat ayında Erzurum'dan 29, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 40, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 53, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 191, ülkeden ise 13 bin 665 marka başvurusu yapıldı.
Erzurum'un Şubat ayı payı
DOSİAD araştırma Merkezince veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, İlin Şubat ayı başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 72,5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 54,71, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,18'lik pay edindi.
2 aylık bölgesel başvuru verileri
Bu yılın Ocak - Şubat ayları düzeyinde Erzurum'dan 52, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 78, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 110, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 387, Türkiye toplamında ise 26 bin 400 marka başvurusu gerçekleşti.
Erzurum'un 2 aylık marka başvuru payı
TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, İlin 2 aylık marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 66.6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 47,27, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 13,43, ülkede ise yüzde 0.19 oranında pay gösterdi
Bölge illeri başvuru dağılımı
TÜRKPATENT verilerine göre, yılın 2 ayında Bölge illeri, Malatya'dan 111, Elazığ'dan 83, Van'dan 52, Erzurum'dan 52, Ağrı'dan 8, Erzincan'dan 14, Kars'tan 17, Bitlis'ten 10, Muş'tan 15, Bingöl'den 12, Iğdır'dan 3, Ardahan'dan 4, Hakkari'den 1, Tunceli'den 5 marka başvurusu kaydedildi.
Erzurum 44'üncü sırada
Türkiye'de marka başvuru sayısının en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Adana, Kayseri, Muğla, Denizli, Sakarya, Samsun, Eskişehir, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, Aydın, Hatay, Şanlıurfa, Trabzon, Ordu, Mardin, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Kütahya, Nevşehir, Rize, Elazığ, Aksaray, Çorum, Batman, Isparta, Düzce, Kırşehir, Niğde, Zonguldak, Kırklareli, Edirne, Yalova, Tokat, Erzurum, Van, Bolu olarak aktarıldı. - ERZURUM
Son Dakika › Ekonomi › Erzurum, marka başvurularında ülke illeri sıralamasında 44. sırada - Son Dakika
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