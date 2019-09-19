Son Dakika Haberleri: Bugün son gün! Apple bu iPhone'ların fişini çekiyor!
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Bugün son gün! Apple bu iPhone'ların fişini çekiyor!

1 saat önce

Apple yeni işletim sistemi iOS 13 ile eski model iPhone'ların fişini çekmeye hazırlanıyor. iOS 13, 19 Eylül tarihinde kullanıma giriyor. İşte ilk önce güncelleme alacak ve güncelleme alamayacak olan iPhone modelleri...

1
İşte güncelleme gelmeyecek o modeller:
İşte güncelleme gelmeyecek o modeller:
2
iPhone 6S Plus
iPhone 6S Plus
3
iPhone 6S
iPhone 6S
4
iPhone 6 Plus
iPhone 6 Plus
5
iPhone 6
iPhone 6
6
iPhone 5S
iPhone 5S
7
iPhone 5C
iPhone 5C
8
İşte ilk önce güncelleme alacak iPhone modelleri:
İşte ilk önce güncelleme alacak iPhone modelleri:
9
iPhone 11
iPhone 11
10
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro
11
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro Max
12
iPhone XS
iPhone XS
13
iPhone XS Max
iPhone XS Max
14
iPhone XR
iPhone XR
15
iPhone X
iPhone X
16
iPhone 8 Plus
iPhone 8 Plus
17
iPhone 8
iPhone 8
18
iPhone 7 Plus
iPhone 7 Plus
19
iPhone 7
iPhone 7



Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:48 
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