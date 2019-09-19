Bugün son gün! Apple bu iPhone'ların fişini çekiyor!
1 saat önce
Apple yeni işletim sistemi iOS 13 ile eski model iPhone'ların fişini çekmeye hazırlanıyor. iOS 13, 19 Eylül tarihinde kullanıma giriyor. İşte ilk önce güncelleme alacak ve güncelleme alamayacak olan iPhone modelleri...
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
19.9.2019 10:04:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bugün son gün! Apple bu iPhone'ların fişini çekiyor!