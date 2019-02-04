iPhone'u Olanlar Dikkat! Apple Bu Modellerin Fişini Çekiyor
55 dakika önce
Apple'ın son güncellemesi İOS 13 ile birlikte iPhone'un pek çok cihazı güncellemelerden mahrum bırakılacak. Apple, 2016'dan önce çıkan modellerde iOS 13'ü desteklememeye hazırlanıyor. İşte şirkete yakın kaynaklara göre destek alamayacak modeller...
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:52
Diğer Galeriler
WhatsApp'da Karşı Tarafın Siz Görmeden Sildiği Mesajı Böyle Okuyabilirsiniz!
İlk 2 Soruda, 2 Joker Kullanarak Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vurdu!
Birbirlerinden Başka Kimseyle Konuşmayan İkiz Kardeşler, Sıra dışı Hikayeleriyle Duyanları Hayrete Düşürüyor!
Demet Akalın'ın Doğum Günü Kutlaması Faciaya Dönüştü! İşte Ünlülerin En İlgi Çekici Nostaljik Fotoğrafları