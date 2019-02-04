Son Dakika Haberleri: iPhone'u Olanlar Dikkat! Apple Bu Modellerin Fişini Çekiyor

iPhone'u Olanlar Dikkat! Apple Bu Modellerin Fişini Çekiyor

55 dakika önce

Apple'ın son güncellemesi İOS 13 ile birlikte iPhone'un pek çok cihazı güncellemelerden mahrum bırakılacak. Apple, 2016'dan önce çıkan modellerde iOS 13'ü desteklememeye hazırlanıyor. İşte şirkete yakın kaynaklara göre destek alamayacak modeller...

1
iPhone 6S Plus
iPhone 6S Plus
2
iPhone 6S
iPhone 6S
3
iPhone 6 Plus
iPhone 6 Plus
4
iPhone 6
iPhone 6
5
iPhone 5S Plus
iPhone 5S Plus
6
iPhone 5S
iPhone 5S
7
iPhone SE
iPhone SE

»      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:52 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (5)


Diğer Galeriler

WhatsApp'da Karşı Tarafın Siz Görmeden Sildiği Mesajı Böyle Okuyabilirsiniz! İlk 2 Soruda, 2 Joker Kullanarak Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vurdu! Birbirlerinden Başka Kimseyle Konuşmayan İkiz Kardeşler, Sıra dışı Hikayeleriyle Duyanları Hayrete Düşürüyor! Demet Akalın'ın Doğum Günü Kutlaması Faciaya Dönüştü! İşte Ünlülerin En İlgi Çekici Nostaljik Fotoğrafları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 16:47:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: iPhone'u Olanlar Dikkat! Apple Bu Modellerin Fişini Çekiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]