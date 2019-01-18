100 Milyar Dolar Serveti Olan Microsoft'un Kurucusunu Hamburger Kuyruğunda Görenler Şoke Oldu

1 Yaklaşık 100 milyar dolar şahsi serveti bulunan Bill Gates, mütevaziliği ve yardım faaliyetleri ile de dünyada önde gelen isimlerden biri. ABD'de yaşayan Mike Galos isimli bir Facebook kullanıcısı, Bill Gates'i Washington eyaletinde Seattle şehrinde bir hamburger dükkanı önünde sıra beklerken fotoğrafladı.

2 Galos, fotoğrafın altına şunları yazdı: "Yaklaşık 100 milyar dolar değerindesin, dünya tarihinin en zengin vakfını yönetiyorsun ve bir hamburger, patates kızartması ve Dicks'de kola almak için herkes gibi sıra bekliyorsun… Altın klozetli tuvalette poz vermek isteyen Beyaz Saray'daki kişinin aksine bu gerçek zengin insanların nasıl davrandığını gösteriyor." Paylaşımın altına yorum yapan birçok kişi de Bill Gates'in mütevazi kişiliğine ilişkin övücü cümleler kullandı.

3 Microsoft'un kurucusu Bill Gates Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 1995 yılından 2017 yılına kadar Forbes dergisinin yayınladığı dünyanın en zenginleri listesinde 22 yıl boyunca birinci sırada yer aldı. 2017 yılında Amazon'un sahibi Jeff Bezos Forbes Bill Gates'i geçti.

4 Bill Gates'in kişisel serveti 2018 yılı itibariyle 95,4 milyar dolar civarında. Bill Gates, zenginliği yanında yardım faaliyetlerinde de dünya birincisi.

