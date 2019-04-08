Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti-2
39 dakika önce
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir'i ziyaret etti-2(Tür: Ankara)
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir'i ziyaret etti-2
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:54 Kaynak: DHA
Mansur Yavaş, Mazbatayı Alıp Anıtkabir'i Ziyaret Etti
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