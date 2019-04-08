Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti-2

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti-2

39 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir'i ziyaret etti-2(Tür: Ankara)

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti-2, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir'i ziyaret etti-2

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:54 Kaynak: DHA

Mansur Yavaş, Ankara, Anıtkabir, Güncel
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