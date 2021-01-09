Eylem hazırlığındaki iki DEAŞ'lı Ankara'da gözaltına alındı - Son Dakika

Eylem hazırlığındaki iki DEAŞ'lı Ankara'da gözaltına alındı

09.01.2021 13:17
Eylem hazırlığındaki iki DEAŞ'lı Ankara'da gözaltına alındı, System.String[]

MİT ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla Suriye'de DEAŞ ile birlikte çok sayıda silahlı eylem gerçekleştirdiği belirlenen ve Ankara'da eylem hazırlığında olan iki şüpheli gözaltına alındı.

MİT ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla Suriye'de DEAŞ ile birlikte çok sayıda silahlı eylem gerçekleştirdiği belirlenen ve Ankara'da eylem hazırlığında olan iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'da büyük bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde DEAŞ ile birlikte sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirdikleri tespit edilen Suriye uyruklu M.H. ve M.E.H'yi takibe aldı.

Şüphelilerin, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir metruk binada kaldığını tespit eden ekipler, belirlenen adresi takibe başladı. Şüpheliler takip edildiklerini fark ettikten sonra, yer değiştirerek aynı ilçede bulunan Hurdacılar Sitesi'nde bir konteynerin içerisinde kalmaya başladı. Burada izlerini kaybettirdiklerini düşünen şüphelilerin, biraz zaman geçtikten sonra Suriye'de çatışma bölgesinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibata geçtikleri belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrasında şüpheliler M.H. ve M.E.H, MİT ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla saklandıkları yerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu adreste yapılan arama çalışmalarında, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde çok sayıda silahlı eyleme katıldığı tespit edilen şüphelilerin ifadeleri çerçevesinde soruşturmanın genişletileceği, örgütün Türkiye'deki hücre yapılanmalarına yönelik operasyonların sürdürüleceği bildirildi.

-İHA-

Jandarma, Ankara, Suriye, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eylem hazırlığındaki iki DEAŞ'lı Ankara'da gözaltına alındı - Son Dakika


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