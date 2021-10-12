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Ankara'da 'hayali araç' operasyonunda 10 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da 'hayali araç' operasyonunda 10 gözaltı

12.10.2021 14:15
Ankara'da 'hayali araç' operasyonunda 10 gözaltı

Ankara'da 'hayali araç' operasyonunda 10 gözaltıANKARA'da ruhsat ve sigorta bilgilerini değiştirdikleri ucuz otomobilleri lüks araçmış gibi gösterip, 4 milyon TL kredi çekerek 5 bankayı dolandıran, aralarında noter çalışanlarının da bulunduğu 10 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Ankara'da 'hayali araç' operasyonunda 10 gözaltı

ANKARA'da ruhsat ve sigorta bilgilerini değiştirdikleri ucuz otomobilleri lüks araçmış gibi gösterip, 4 milyon TL kredi çekerek 5 bankayı dolandıran, aralarında noter çalışanlarının da bulunduğu 10 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, 5 aracın ruhsat ve sigorta bilgilerinin değiştirilmesi sonucu 5 farklı bankadan 4 milyon TL kredi çekildiği, karşılığında da usulsüz şekilde tescil edilen 14 römork aracın ipotek gösterildiği belirlendi. Ankara, İstanbul ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında noter çalışanları ile çete lideri S.U.B.'un da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ruhsat ve sigorta bilgilerini değiştirdikleri ucuz otomobilleri lüks otomobilmiş gibi bankaya göstererek kredi çektiği tespit edildi. Şüphelilerin kredi karşılığında ipotek uygulanan 14 TIR römorkunu ise noter çalışanlarına rüşvet karşılığında hayali tescil ettirdiği ortaya çıktı. Araç kredilerinin ödenmemesi üzerine ipotek edilen araçlara el koyma işlemi sırasında söz konusu araçların hayali olduğu saptandı. Banka yetkililerinin bunun üzerine şüpheliler hakkında şikayette bulunduğu belirlendi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü: Çete üyelerine ait şirkette yapılan arama çalışmaları Çete üyelerinin gözaltına alınması Genel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Sigorta, Tragger, Ankara, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 'hayali araç' operasyonunda 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 'hayali araç' operasyonunda 10 gözaltı - Son Dakika
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