'Gaziantep Ağzı' adı altında 3 ciltten oluşan eserlerin tanıtıldı - Son Dakika

Kültürel belediyecilik faaliyetlerini aralıksız sürdüreceklerini kaydeden Başkan Fadıloğlu, "Değerli hemşerimiz Ömer Asım Aksoy'un bu 3 ciltlik eserini ve bu eserdeki Halk Ağzından Parçalar, Deyimler, Atasözleri, Dualar, Beddualar ve Sözlük seslendirmelerinin de yer aldığı DVD ve web sitesini yeniden kültür dünyamıza kazandırarak Gaziantep Ağzı'mızın günümüz ve gelecek nesillerce daha iyi tanınması ve korunmasını amaçladık" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu öncülüğünde yapılan kitap tanıtım toplantısında Ömer Asım Aksoy tarafından yazılan ve toplam 3 ciltten oluşan 'Gaziantep Ağzı' eserinin tanıtımı yapıldı.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, hazırlanan QR kodu IOS ve Android cihazlardan QR kod okuma uygulaması ile okutarak hazırlanan web sitesine gidilerek, kitaplardaki içeriklere dijital ortamda ulaşılabileceğini söyledi. Hazırladıkları www.gaziantepagzi.com isimli web sitesinde basılı kitaplardaki Halk Ağzından Parçalar, Deyimler, Atasözleri, Dualar, Beddualar ve Sözlük kısımlarına ulaşılabileceği bilgisini veren Başkan Fadıloğlu, Antep Ağzı ile yazılışlarının görülebildiğini ve seslendirmelerin dinlenebileceğini belirtti. Gaziantep ağzının yazılış ve seslendirmelerine kitapla beraber verilen DVD'den de ulaşılabileceğini bildiren Fadıloğlu, DVD'de; Deyimler, Atasözleri ve Sözlük kısımlarını Asım Mıhçıoğlu, Halk Ağzından Parçalar, Dualar ve Beddualar kısımlarını ise Hatice Barazi'nin seslendirildiğini aktardı.

BU KÜLTÜR KÜLLİYATI, SONRAKİ YÜZYILDA REHBERİMİZ OLACAKTIR

Kitap tanıtım programında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Öncelikle Rıdvan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gaziantep'te birçok eser yapılıyor ama her seferinde dediğim gibi kitaplaştırılan eserler, en kalıcı olanlardır. Bin yıl sonra, 10 bin yıl sonra elimizde kalacak olanlar bu kitaplardır. Özellikle aileye teşekkür ediyorum, gösterdikleri kolaylıklardan dolayı. Bu kitapların derlenmesi, hazırlanması çok önemli. Emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz, bu yıl Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı. 100. yılda hem Büyükşehir Belediyemiz hem ilçe belediyelerimiz hem de Kültür Bakanlığımız çok sayıda eseri ya sıfırdan bastı ya da yeniden baskısını yaptılar. İnanıyorum ki bu kültür yayınları, sonraki yüzyılda rehberimiz olacaktır. Ben Rıdvan Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen Şehitkamil Belediyemizin tüm kademelerindeki çalışanlarına, Kent Konseyi Başkanımıza, Halil İbrahim Hocamıza, Emine Hocamıza ve sizlere teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

GELECEK NESİLLERE AKTARMAMIZ AÇISINDAN GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Kitap tanıtım programında konuşan ve yayımlanan eserin önemine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ağzı isimli eserin Ömer Asım Aksoy'un 20 yıllık emeğinin mahsulü olduğunu dile getirdi. Kitapların tekrar yayımlanmasında katkısı olanlara teşekkür eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şu sözleri kaydetti:

"Şehitkamil Belediyesi olarak kültür hayatına destek verebilmek adına her türlü teşebbüsü desteklemeye gayret gösteriyoruz. Bu iş, belediye olarak yalnız başımıza yapabileceğimiz bir iş değil. Bu konuda desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz İbrahim Yakar hocamıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu eserin seslendirmesinde emeği geçen Hatice Hanım ile Asım Bey'e yürekten teşekkür ediyorum. Kitap, hakikaten benim hayatımda iz bırakan kitaplardan bir tanesidir. Dedem rahmetli olduktan sonra bu kitap, anneannemin kütüphanesindeydi. Anneannem belli bir yaşa geldiğinde 3 kardeş aramızda kura çekerek paylaştık. Bizdeki eserlerin ıslak imzası var. O günden bu güne o kitabı büyük bir özenle saklıyorum. Allah kısmet etti, Belediye Başkanı olduk. Gaziantep'in kültür hayatı ile ilgili bizden sonraki nesillere neleri aktarabiliriz konusunun kaygısını yaşarken, Gaziantep Ağzı isimli eseri yeniden bastırabilmek adına uğraş verdik. Telif haklarıyla ilgili durumlar çözüldükten sonra Aksoy ailemizin verdiği destekle birlikte bu kitap hayata geçirildi. Günün şartlarına uygun olarak bu eserin dijital ortamda yayınlanmasını sağlamak, aynı zamanda da seslendirmelerin nesilden nesile aktarılmasını sağlamak adına sesli kitap olarak da bu kitabı yayınlamak istedik. Gaziantep ağzının kalıcı olarak bundan sonra da devam etmesi noktasında bu çalışmayı hayata geçirmeyi istedik. Ben, kitabın yayımlanmasında emeği olan başta Aksoy ailesi olmak üzere, emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Program sonunda destek ve katkılarından dolayı Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından Aksoy ailesini temsilen Ahmet Aksoy'a, Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar'a, Hatice Barazi'ye ve Emine Soyyiğit'e çiçek takdim edildi. Program, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

GAZİANTEP AĞZI

Üç cilt olarak yayımlanan Gaziantep Ağzı isimli eserde, Gaziantep ağzı türlü yönlerden incelenmektedir. Birinci ciltte; Gaziantep Ağzının Grameri, Başka Diller ve Ağızlarla İlgisi, Halk Ağzından Alınmış Parçalar vardır. İkinci ciltte; Kalıplaşmış Sözler üzerine bazı düşünceler ve incelemelerle Gaziantep ağzındaki deyimler, meşhur sözler, atasözleri, dualar, beddualar bulunmakta ve bunlar açıklanmaktadır. Üçüncü cilt; Gaziantep ağzında bulunup, genel dilde kullanılmayan kelimelerin sözlüğüdür.