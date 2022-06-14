Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış devam edecek, sel ve su baskınlarına dikkat - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış devam edecek, sel ve su baskınlarına dikkat

14.06.2022 00:23

Türkiye'de son bir haftadır etkisini hissettiren sağanak yağış bugün de devam edecek. Meteoroloji tarafından Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a turuncu kodlu, 28 ile ise sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu su, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Muğla, Sinop, Van, Hakkari, Bingöl, Muş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ile Çanakkale'nin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Malatya, Elazığ'ın kuzeyi, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Samsun'un iç kesimleri ve Amasya'nın kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 İLE TURUNCU, 28 İLE SARI KODLU UYARI

Bugün gerçekleşecek şiddetli yağışlar nedeniyle Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a turuncu kodlu uyarı verildi. Sarı uyarı verilen iller arasında ise Amasya, Antalya, Artvin, Bingöl, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman ve Osmaniye yer aldı.

Önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini:

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Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Güncel, Son Dakika

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