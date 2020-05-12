Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı

6 saat önce

Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un ev hapsindeyken Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılması olayıyla ilgili hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un ev hapsindeyken Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılması olayıyla ilgili hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Finansal usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Japonya'da ev hapsinde tutulurken firar eden ve Türkiye aktarmalı Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Sosyal medya paylaşımının üzerine soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan Yörük Işık isimli kullanıcının 30 Aralık 2019'da Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un MNG Jet firmanın TC-TSR kuyruk numaralı uçağı ile Japonya Osoka'dan Atatürk Havalimanı'na geldiği ve aynı firmaya ait TC-RZA kuyruk numaralı uçak ile ülkesi Lübnan'a kaçırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, MNG Jet Havacılık firmasının Ticaret Müdürü Okan K.'nin TC-TSR kuyruk numaralı uçak ile Osaka- İstanbul uçuşunda görev aldığı ve pilotlar Noyan P., Bahri K. ve hostes Serpil K.K.'nın uçakta bulunduğu aktarıldı. TC-RZA kuyruk numaralı uçak ile İstanbul- Beyrut uçuşunda görev aldığı tespit edilen pilotlar Özgü B. B., Serhat K. ve hostes Nesrin A. ve Havaş isimli firmanın yer hizmetlerinde görev alan İsmail M.H. ve Fatih K.'nin ise ifadelerinin alındığı da iddianamede belirtildi.

Şüpheliler direkt uçuşun dikkat çekeceğini düşünerek aktarmalı uçuş planı yapmışlar

İddianamede Carlos Ghosn'un Japonya'da bir yargılama sürecinde bulunduğu ve evinde gözetim altında tutulduğu belirtilirken, Nicolas Mezsaroz isimli bir şahsın Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek isimli şahısları Ghosn'un kaçması konusunda ayarladığı ve kullanılacak uçaklar konusunda MNG Jet Ticaret Müdürü Okan K. ile anlaştığı belirtildi. Şüphelilerin Japonya'dan Lübnan'a direkt bir uçuşun dikkat çekeceğini düşünerek, aktarmalı uçuş planı yaptıkları da iddianamede belirtildi.

Pilotları uçuş konusunda bilgilendirmiş

Okan K.'nın Osaka-İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek üzere TC-TSR kuyruk numaralı uçağı, İstanbul-Beyrut uçuşu için ise TC-RZA kuyruk numaralı uçağı ayarladığı ve pilotlar Noyan P., Bahri K.S., Özgü B.B. ve Serhat K. yi bilgilendirdiği iddianamede anlatıldı.

Kolon ve müzik kutusu ile uçağa binmişler

İddianamede TC-TSR kuyruk numaralı uçağın 28 Aralık 2019'da Dubai'de bulunduğu belirtilirken, şüpheliler Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek isimli şahısların uçağa 56*54*99 cm ebatında ses sistemi(kolon) ve 56*70*122cm ebatında içerisi boş olan 2 adet müzik kutusu ile bindikleri ifade edildi.

Pilotlar Osaka'ya indikten sonra otelde dinlenmişler

Uçağın 29 Aralık 2019'da Osaka Havalimanı'na iniş yaptığı ve müzik kutuları ile birlikte şüpheliler Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek'in uçaktan indikleri iddianamede ifade edilirken, pilotlar Noyan P. ve Bahri K.S. ile hostes Serpil K.K.'nın dinlenmek amacıyla otele gittikleri, aynı gün saat 20: 30 sıralarında Osaka Havalimanı'na İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek için geldikleri de açıklandı.

Ghosn'u müzik kutusuna koyarak hava alması için 70 delik açmışlar

İddianamede Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek'in saat 22.15 sıralarında uçağa bindikleri ve yanlarında bulunan büyük müzik kutusu içerisine Carlos Ghosn isimli şahsı koydukları, kutu içerisinde rahat nefes alması amacıyla yaklaşık 70 adet hava delikleri açtıkları da belirtildi.

Ghosn güvenlik önlemlerinden bagaj olarak geçmiş

Osaka Havalimanı'ndaki güvenlik önlemlerinden bagaj olarak geçirilen Carlos Ghosn'un kabin bölümüne yerleştirildiği de iddianamede aktarılırken, TC-TSR kuyruk numaralı uçağın 23.00 sıralarında kalkış yaptığı belirtildi.

Yolcu listesinde Ghosn'un adı yok

Japonya yer hizmetleri firması tarafından düzenlenen yolcu belgesinde ise uçakta yolcu olarak Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek isimli şahısların bulunduğu, kaçırılan Carlos Ghosn isimli şahısın isminin yolcu listesinde yer almadığı da iddianamede yer aldı.

30 Aralık 2019'da saat 4.00 sıralarında MNG Jet Havacılık hangarı önünde uçuşa hazır bekleyen TC-RZA kuyruk numaralı uçağın pilotları Özgü B.B. ve Serhat K. ile hostes Nesrin A.'nın Atatürk Havalimanı'na geldikleri de iddianamede anlatılırken, şüpheli Okan K. nin ise saat 04: 27 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldiği, 05: 11 sıralarında pasaport kontrolünden geçtikten sonra apron tarafına geçtiği belirtildi.

İddianamede aynı gün sabah saat 05: 21 sıralarında TC-TSR kuyruk numaralı uçağın Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı ve MNG Jet'in hangarı önüne saat 05: 30 sıralarında TC-RZA kuyruk numaralı uçağın yakınına yanaştığı belirtilirken, şüpheli Okan K. nin MNG Jet'e ait Ford Connect marka bir araç ile TC-TSR kuyruk numaralı uçağın yanına gittiği belirtildi.

VIP araç ile uçağın yanına gitmişler

Bu sırada Havaş firmasının yer hizmetleri görevlisi çalışanları Ferhat T., Engin B. ve Fatih K. nin gelen yolcular ve uçuş personelini almak için 2 adet VIP araç ile uçağın yanına gittikleri, Ferhat T. nin yolcu olarak gelen şüpheliler Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek'i uçaktan alarak terminale bıraktığı anlatıldı.

İstanbul'daki yolcu listesinde de Ghosn'un adı yok

İddianamede Okan K.'nin yer hizmeti çalışanları ayrıldıktan sonra Carlos Ghosn ile birlikte uçağın merdivenlerine yanaşan Ford Connect marka araca binerek TC-RZA kuyruk numaralı uçağın yanına geçtiği, ardından Carlos Ghosn ile birlikte uçağa bindiği saat 05: 50 sıralarında TC-RZA kuyruk numaralı uçağın Beyrut'a gitmek amacıyla havalandığı belirtildi. Yer hizmetleri sorumlusu Havaş firması tarafından düzenlenen yolcu listesi belgesinde Okan K.'nın adının bulunduğu kaçırılan Carlos Ghosn'un ise isminin yer almadığı iddianamede açıklandı.

Okan K.'ya Beyrut'ta ödeme yapılmış

TC-RZA numaralı uçağın Beyrut Havalimanı'na 30 Aralık 2019 günü saat 07: 15 sıralarında iniş yaptığı da iddianamede aktarılırken, şüpheli Okan K. ile Carlos Ghosn'un uçaktan indikleri, saat 07: 45 sıralarında şüpheli Okan K. nin uçağa Nicolas Mezsaroz ile birlikte döndüğü ve Mezsaroz'un, Ghosn isimli şahsın kaçırılması karşılığında Okan K.'ye ödeme yaparak uçaktan ayrıldığı belirtildi.

Diğer şüpheliler Micheal Taylor ve George Antoıne Zayek isimli şahısların ise 30 Aralık 2019 saat 10: 00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaparak Türkiye'den ayrıldığı da iddianamede ifade edildi.

5 şüphelinin 'iştirak halinde göçmen kaçakçılığı' suçundan cezalandırılması talep edildi

İddianamede şüpheliler Okan K.,Noyan P., Özgü B.B., Bahri K.S. ve Serhat K. hakkında 'iştirak halinde göçmen kaçakçılığı', şüpheliler Nesrin A. ve Serpil K.K. hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan ceza talebinde bulunuldu.

Yabancı şüphelilerin dosyası ayrıldı

Yer hizmetleri görevlileri İsmail M.H. ve Fatih K. hakkında ise takipsizlik kararı verilirken, şüpheliler Micheal Taylor, George Antoıne Zayek ve Nicolas Mezsaroz'un açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilemediği için dosyalarının ayrılmasına karar verildiği aktarıldı.

Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı

Türkiye, Lübnan, Nissan, CEO, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 07:43 Kaynak: İHA

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