Marmaris'te motor kazası: 2 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçe girişine 8 kilometre kala kontrolden çıkan motosikletle refüje çarpan iki genç arkadaştan biri olay yerinde, diğeri ambulansta yaşam mücadelesini kaybetti.

Onur Özmen (24), Yusuf Özden Marmaris'e dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet virajda bulunan refüjlere çarptı. 27 yaşındaki Yusuf Özden olay yerinde hayatını kaybederken, 24 yaşındaki Onur Özmen Marmaris Devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilirken ambulansta yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası olay yerine gelen kazazedelerin aileleri ve arkadaşları sinir krizleri geçirdi. İlçe Trafik Şube ekipleri ve ilçe jandarma ekipleri trafik ve asayiş düzenini sağlamakta güçlük çekti. Kaza yerinde vefat eden Yusuf Özmen'in cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ilgili soruşturma başlatıldı.