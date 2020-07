Son dakika haberleri: Türkiye'nin ilk Siber Güvenlik Lisesi açıldı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin ilk siber güvenlik lisesi olan Pendik Teknopark İstanbul Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı.

Lise, 2020-2021 öğretim yılında LGS puanına göre öğrenci alacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), TÜBİTAK, HAVELSAN, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gibi birçok kurum lise ile ilgili çalışmalara destek verdi. Yabancı dili İngilizce olacak olan lise 2020-2021 öğretim yılında 30 öğrenci alacak ve eğitim süresi hazırlıkla birlikte 5 yıl olacak. Ayrıca okul içinde sızma testi, adli bilişim, yapay zeka ve siber tatbikat laboratuvarları da bulunacak. Eğitim gören öğrencilere Teknopark İstanbul başta olmak üzere siber güvenlik faaliyeti yürüten firmalarda staj imkanı sunulacak.

Pendik'te bulunan Teknopark İstanbul'un içinde eğitim ve öğretim verecek olan lisenin açılış ve imza törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Gökhan Yücel , İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Teknopark Genel Müdürü Bilal Topçu da katıldı.Açılış töreninde bir konuşma yapan Bilal Topçu, "Her 35 saniyede 2244 tane saldırı gerçekleşiyor. Bu siber saldırılarda Türkiye 4. sırada. Bu siber güvenlik lisesinin nasıl bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu açığı biz de bu lisemizle doldurmuş olacağız. Siber güvenlik kuluçka merkezi oluşturuyoruz. Bin metrekareyi siber güvenlik alanında girişimcilerin hizmetine sunacağız. Belki siber güvenlik lisesinden çıkan arkadaşlarımız belki üniversiteye giderken burada çalışacaklar" dedi."OKULUMUZ, BU ALANDA ÇOK ÖNEMLİ BİR AÇIĞI KAPATACAK"İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı konuşmasında, "İstanbul'umuzda geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde okul öncesi, ilk ve orta öğretimde resmi ve özel 6 bin 862 okulumuzda 2 milyon 851 bin öğrencimiz eğitim öğretim gördü. Bu yıl, 257 bin 175 öğrencimiz Liselere Giriş Sınavına girdi. 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaparak liselerimize yerleşecekler. Bizim evde de heyecan dorukta, 4-5 gündür Emir Yusuf tercih yapacak. Heyecanı siz sormayın. İlimizdeki 512 meslek lisemizde 283 bin öğrencimiz eğitim görüyor. Toplam derslik sayımız 10 bin 84'tür. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İTÜ, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile 3 Güzel Sanatlar Lisemiz, üniversitelerimiz ile eşleştirildi. İnşallah burada akademik vizyon ve destekle yetişecek gençlerimiz, güzel sanatlar alanında hepimizi onurlandırılacak nice başarılara imza atacaklar. Bugün de, İstanbul olarak bir ilke daha imza atıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, Siber Güvenlik Lisemizi açıyoruz. Türkiye'nin teknoloji üssü, İstanbul'un teknoloji geliştirme merkezi Teknopark İstanbul bünyesinde, savunma sanayinin kalbinde yer alan okulumuz, bu alanda çok önemli bir açığı kapatacak" dedi."LGS PUANIYLA BAŞVURU ALACAK OKULUMUZA ÖĞRENCİLERİMİZİ BEKLİYORUZ""Günümüzde siber savaşların yaşandığı bir dünyadayız. Her an ülkemiz için hayati öneme sahip kritik alt yapılara karşı ciddi saldırı ve tehditlerle karşı karşıyayız." diyen Vali Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bu tehditlerden korunmak, Sanal dünyadaki varlığımızı sürdürmek, etkin ve güçlü savunma sistemleri inşa etmenin önemi gün geçtikçe artıyor. Bunu sağlamanın en etkili yolu ise eğitim. Gözümüzün nuru çocuklarımız, bu güzide okulda aldıkları eğitim sayesinde dijital varlıklarımızı yerli ve milli imkanlarla koruyacaklar hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl eğitim verecek ve yatılı olarak hizmet verecek okulumuz, Siber Güvenlik Tatbikatı Laboratuvarı, Sızma Testi ve Adli Bilişim Laboratuvarı, Robotik Kodlama Atölyeleri, ferah sosyal yaşam alanlarıyla öğrenci dostu bir okul olacak inşallah. Bu sene LGS puanıyla başvuru alacak okulumuza öğrencilerimizi bekliyoruz. Meslek liselerimiz sayesinde sahip olduğumuz enerji ve zekayı en verimli şekilde sahaya yansıtabiliyoruz. Gençlerimiz, bu okullarda öğrendiklerini uygulayabiliyor, keşfediyor, üretiyor, hayallerini ve umutlarını özgürce gerçekleştirme fırsatı yakalıyor. Bu yuvalarda yetişecek gençlerimize Allah'tan zihin açıklığı, ülkemize ve milletimize hayırlı nesiller olmalarını diliyorum. Bu duygularla, destekleriyle eğitime açılacak Siber Güvenlik Lisemize güç veren İçişleri Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı'na İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Teknopark İstanbul'a ve emeği geçen bütün kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

"SİBER GÜVENLİK LİSEMİZİN İLK ÖĞRENCİLERİ 'SİBER AKINCI'"Vali Yerlikaya ve İTO Başkanı Şekip Avdagiç, konuşmaların ardından lisenin açılış protokolünü imzaladılar. Ardından kısa bir konuşma yapan Vali Yerlikaya, "Karada, denizde, havada ordumuz ülkenin savunmasını, aziz milletimizin bekasının korunmasını sağlıyor. Allah onların gücünü artırsın. Dijital alanda, siber alanda Siber Güvenlik Lisemiz imzaladığımız bu protokolle bismillah diyoruz. Biz dijital alanda da ülkemizin dijital veri varlıklarının korunmasıyla ilgili gençlerimizi teknolojinin merkezi savunma sanayimizin kalbi İstanbul'umuzun en güzel bilim üssü olan bu teknoparkta 30 genci ilk gelecek tercihleri heyecanla bekliyoruz. Buradan söz veriyoruz bu lisemizin eğitim öğretime açıldığı ilk gün yine buradayız. Onlarla tek tek tanışacağız. Bu Siber Güvenlik Lisemizin ilk öğrencileri 'siber akıncı' olarak onlarla beraber kardeşleri en yüksek puanla girilen ilk 10 liseden birisi olacağı iddiası ve hedefiyle beraber bismillah diyeceğiz ve eğitim öğretime başlayacağız" dedi.OKUL HAKKINDA

Açılan siber güvenlik lisesiyle ilgili tüm çalışmalara destek veren 13 üniversitenin yanında, BTK, TÜBİTAK, HAVELSAN, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gibi çalıştaylara katılan pek çok kurum ve kuruluştan yararlanmak da mümkün olacak. Aynı zamanda Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik Kümelenmesi bünyesinde yer alan siber güvenlik üzerine faaliyet gösteren birçok kurum öğrencilere istihdam, staj vb. konularda destek verecek. Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu teknik programında bilişim teknolojileri ağ işletmenliği ve siber güvenlik dalında yabancı dili İngilizce olarak eğitim verecek. Teknoloji geliştirme bölgesi statüsünde olan Teknopark İstanbul'un bünyesinde yer alacak olan okul, siber güvenlik dalında eğitim verecek. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak olan okul öğrencilerini ortaöğretim merkezi yerleştirme sınavı LGS puanına göre alınacaktır. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında 30 öğrenci alınacak olan okulun eğitin öğretim süresi hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl olacak. Okul Türkiye'nin teknoloji üssü, İstanbul'un teknoloji geliştirme merkezi Teknopark İstanbul'un bünyesinde, savunma sanayinin kalbinde yer almaktadır. Sızma testi, adli bilişim, yapay zeka ve siber tatbikat laboratuvarları yer alacak olan okulda eğitim görecek öğrencilere Teknopark İstanbul başta olmak üzere siber güvenlik faaliyeti yürüten firmalarda geniş staj imkanı sunulacak.

- İstanbul