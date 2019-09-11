Son Dakika Haberleri: Spor dursun özbek galatasaray önümüzdeki yıllarda hukuken ve mali olarak sıkıntıya düşecek
Son Dakika Güncel Haber

Spor dursun özbek galatasaray önümüzdeki yıllarda hukuken ve mali olarak sıkıntıya düşecek

7 dakika önce

SPOR Dursun Özbek Galatasaray önümüzdeki yıllarda hukuken ve mali olarak sıkıntıya düşecek (3)

Spor dursun özbek galatasaray önümüzdeki yıllarda hukuken ve mali olarak sıkıntıya düşecek, System.String[]

SPOR Dursun Özbek Galatasaray önümüzdeki yıllarda hukuken ve mali olarak sıkıntıya düşecek (3)

Dursun Aydın Özbek, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray Lisesi'ne atanan müdür, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti!
Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ı icraya vermedim Fenomen Yağmur Taktaş, mesajlarını ifşa ettiği futbolcu Emre Mor ile yaşadıklarını anlattı Son anket yayımlandı: İşte yeni partilerin oy oranı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 17:50:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor dursun özbek galatasaray önümüzdeki yıllarda hukuken ve mali olarak sıkıntıya düşecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]