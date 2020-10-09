Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Hatay'daki orman yangını (2) - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "( Hatay'daki orman yangını) Şu an yangın Nergizlik ve Kışlak köyleri istikametine doğru ilerliyor, bu köylerin tahliyesini istedik. Şiddetli rüzgar sebebiyle hava müdahalesi yapılamıyor ya da saatler itibarıyla çok kısıtlı yapılabiliyor. Meskun mahalde, evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda maalesef zararlar oluştu."