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Ukraynalı kadının ölümüyle suçlanan estetik cerrah hakkında 3 kadın suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Ukraynalı kadının ölümüyle suçlanan estetik cerrah hakkında 3 kadın suç duyurusunda bulundu

19.10.2021 09:12

Vücut toparlama, göğüs küçültme ve popo estetiği için ameliyata aldığı Ukraynalı Zera Asanova'nın ölümü sonrası davalık olan estetik doktoru Bülent Cihantimur'a suçlamalar bitmiyor. Bu kez de estetik ameliyatlar sonucu kötüleşen Gülay Y., Elif D. ve Ebru Ç. savcılığa doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Gülay Y., İsviçre'de ikamet ediyordu. Kız kardeşi ve kuzeni ile İsviçre'de güzellik salonu işletmecisi olan 3 kadın ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur'a ulaştı. Güzel bir fiziğe sahip olmak olan 3 kadın vücutlarının çeşitli yerlerinden ameliyat olmayı kabul etti. Gülay Y., popo ve göğüs estetiği ameliyatı olurken, akrabası Elif D., ve Ebru Ç., göğüs estetik ameliyatı ve karın germe ameliyatı olmayı kabul etti.

AMELİYAT SONRASI İYİLEŞEMEDİLER

17-18 Şubat günü ameliyat masasına yatan 3 kadın ameliyat sonrası hastaneden taburcu edildi. İddiaya göre vücutlarında var olan ameliyat izlerinin kısa sürede kapanacağı söylenince 3 kadın İsviçre'ye geri döndü. Aradan günler geçti ancak yine iddiaya göre kadınların ameliyat sonrası vücutlarında herhangi bir iyileşme olmadığı gibi sağlık açısından da her geçen gün kötüleşiyorlardı.

YANLIŞ TEDAVİ UYGULANMIŞ

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre İsviçre'de bir doktora başvuran mağdur kadınlar ameliyat yapan doktora müracaat etmeleri gerektiğini öğrendi, çünkü doktorun estetik ameliyat sırasında yanlış bir tedavi uyguladığını, vücut hatlarının düzelmeyeceğini öğrenmişlerdi.

İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLDULAR

Tükiye'ye dönen Gülay Y. ve iki akrabası vücudunda oluşan iltihaplanma ve geçmeyen yaralar neticesinde ikinci bir ameliyat oldu. Sonrasında doktorun, 'İyileşecek, düzelecek, ameliyatlar, çok büyük ve önemliydi. Biraz daha zaman gerekiyor.' sözleriyle karşı karşıya kaldı.

Savcılığa suç duyurusunda bulunan kadınlardan Ebru Ç., "Göğsümdeki meme ucunun köprücük kemiğime dikildiğini, çıplak gözle bile giydiğim kıyafetten görülüyor. Açık kıyafet giyemiyorum. Giydiğim zaman özel yerlerim dışarda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"ESTETİK SONRASI PANTOLON GİYEMİYOR"

Popo estetiği olan Gülay Y. ise poposundaki estetik sonrası pantolon giyemediğini, poposuna konulan estetiklerin iltihaplanma yaptığını ve poposunda ciddi anlamda yaralanmalar oluştuğunu ifade etti. Yapılan şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"DEHŞET VERİCİ BİR GÖRÜNTÜYE SAHİP OLDULAR"

Müşteki avukatları Burcu Bilkay, "Müvekkillerimin yüklü miktarda para vererek yaptırdığı estetik operasyon sonucunda dışarıdan çıplak gözle bakıldığında dahi fark edilecek düzeyde dehşet verici bir görüntüye sahip olmuştur. Doktorun kusuru mevcuttur." diye konuştu.

UKRAYNALI KADIN KLİNİĞİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Adı sık sık estetik skandallarla gündeme gelen Cihantimur, son olarak vücut toparlama, göğüs küçültme ve popo estetiği için ameliyata aldığı Ukraynalı Zera Asanova'nın ölümüyle ilgili davalık olmuştu.

Karın germe ameliyatı, Estetik, İsviçre, Gülay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukraynalı kadının ölümüyle suçlanan estetik cerrah hakkında 3 kadın suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Mümtazer Osmanoğlu: Böyle doktorlara ağır cezalar verilmelidir..! cerrahlık yasaklanmalıdır, sadece ilaç yazsın. Fakat benim görüşüm oto tamircisinde kaporta işlerinde çalışsın. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Ukraynalı kadının ölümüyle suçlanan estetik cerrah hakkında 3 kadın suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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