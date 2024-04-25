Muş Belediyesi\'nin 890 Milyon TL Borç Açıklaması Tartışmalara Neden Oldu

Politika

Muş Eski Belediye Başkanı Feyat Asya, seçimi kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada belediyenin hiçbir kuruma borcu olmadığını söylemişti. Asya'nın bu sözlerinin belediyenin890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu. DEM Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, sosyal medya hesabından Feyat Asya'ya tepki göstererek, "Vicdanınız rahat mı?" dedi. Asya ise o sözlere, "O koltuğu işgal ettiğiniz için vicdanınız rahat mı?" sözleriyle yanıt verdi.

DEM Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez kazandığı Muş Belediyesi'nin borcunun 890 milyon 269 bin 273 TL olduğu açıklandı. 10 yıl boyunca Muş Belediye Başkanlığı görevini yürüten AK Partili Feyat Asya, 31 Mart seçimlerinin ardından personellerle yaptığı veda konuşmasında, "Devrettiğimiz belediyenin de hiçbir kuruma borcunun olmamasının mutluluğunu yaşıyorum" açıklamasını yapmıştı.

DEM PARTİLİ VEKİLDEN ESKİ BAŞKANA TEPKİ

Güncel borç bilgisi, Muş Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yayınlandı. Ancak bu paylaşım yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. DEM Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, "Borçsuz bir belediye bıraktım dediğiniz Muş Belediyesinin borç tablosu. Vicdanınız rahat mı?" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşıma Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı etiketledi.

"KOLTUĞU İŞGAL ETTİĞİNİZ İÇİN VİCDANINIZ RAHAT MI?"

Feyat Asya ise o paylaşıma, "Ben sözümün arkasındayım ve vicdanım rahat. Peki cadde sokağını bile bilmediğiniz bir şehrin (MUŞ) Milletvekilisiniz. O koltuğu işgal ettiğiniz için vicdanınız rahat mı?" sözleriyle yanıt verdi. İkili arasındaki restleşmeden geriye ise Muş Belediyesinin açıkladığı borç tablosu kaldı.

MUŞ BELEDİYESİNİN AÇIKLANAN BORÇ TABLOSU