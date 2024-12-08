Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye\'de Kutlama Yaptı

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Suriye'de Beşşar Esad rejiminin kontrolünü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı silahlı muhalif gruplar girdi. Esad yurt dışına kaçarken, böylelikle 61 yıllık Baas rejimi de sona erdi.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERDEN KUTLAMALAR

Gelişmeleri takip eden Türkiye'de bulunanSuriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Yurdun dört bir yanında cadde ve sokakları dolduran Suriyeliler araçlarıyla konvoylar oluşturdu.

İSTANBUL

İstanbul'da bulunan Suriyeliler kutlamalar yaptı. Sabah namazı sonrası Fatih ve Esenyurt'ta coşkuyla toplanan gruplar, Arapça şarkılar eşliğinde konvoy düzenledi. Araçların camlarından Suriye bayrakları sallayan gruplar, sloganlar attı. Bazı bölgelerde düzenlenen yürüyüşlerde Suriye bayrağının yanında Türk bayrağının açılması da dikkat çekti.

ADANA

Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi Adana'daki Suriyeliler tarafından düğün gibi kutlandı. Suriyeli bir genç," Artık ülkemize dönmenin vakti geldi. Türkler çok iyiydi, hepinizi özleyeceğiz "dedi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler cadde, sokak ve meydanlara inerek kutlama yaptı. Şahinbey ilçesindeki Millet Cami meydanı ile Maarif Meydanı'nda toplanan yüzlerce Suriyeli ellerindeki Türk bayrakları ve Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları ile kutlama yaptı, konvoy düzenledi.

KAYSERİ

Kayseri'de yaşayan Suriyeliler, Kocasinan ilçesi Küçükmustafa Mahallesi'nde kutlama yaptı. Türk bayrakları ve muhalif grupların bayraklarını taşıyan Suriyeliler, yürüyüş yaparak sık sık sloganlar attı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması adına çevrede güvenlik önlemi aldı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı. Şazibey, Yusuflar ve Hacı Bayram Veli Mahallelerindeki Suriyeliler gösteriler yaptı.

ANKARA

Ankara'da Suriyeliler kutlama yaptı. Altındağ ilçesinde bulunan Önder Mahallesi'nde yaşayan ve gelişmeleri sevinçle karşılaya yüzlerce Suriyeli, sokaklara döküldü.

İZMİR

İzmir'in Konak İskelesi önünde toplanan Suriyeliler, Türk ve Suriye bayrakları ile rejimin çöküşünü kutladı.

BURSA

Bursa'da yaşayan Suriyeliler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterileri yaptı.

KİLİS

Kilis'te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu. Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na gelenler, sevinç gösterisinde bulundu.

ELAZIĞ

Esad'ın kaçmasıyla birlikte Elazığ'da yaşayan binlerce Suriyeli müzikler eşliğinde kutlamalar yaptı. Kutlamaya katılan Suriyeli vatandaş, Esad'ın gitmesinden dolayı Türkiye'den ayrılarak ülkelerine dönmeye başlayacaklarını ifade etti.

MERSİN

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Yeni Mahalle'de bir araya gelen bir grup Suriyeli, yürüyüş yaparak Esad rejiminin düşmesini kutladı, araçlarla konvoy oluşturdu. Suriyeliler, Suriye bayrakları taşıdı, zafer işareti yaptı.

KONYA

Konya'ya yaşayan Suriyeliler, Şems-i Tebrizi Türbesi önündeki parkta toplanıp, Esad yönetiminin kontrolünü kaybetmesini, 'Suriye birdir' sloganlarıyla kutladı. Polis, kutlama alanı ve kenttin önemli noktalarında güvenlik önlemi aldı.

TRABZON

Trabzon'da yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Suriyeliler de ilçe merkezinde kutlama yaptı. Suriyeliler, ellerinde Türk bayrakları ile Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları ile kutlama yaptı.

CİLVEGÖZ SINIR KAPISI

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda buluşan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundular.