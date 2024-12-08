Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye\'de Kutlama Yaptı

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin kontrolünü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı silahlı muhalif gruplar girdi. Esad yurt dışına kaçarken, böylelikle 61 yıllık Baas rejimi de sona erdi.
Gelişmeleri takip eden Türkiye'de bulunanSuriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Yurdun dört bir yanında cadde ve sokakları dolduran Suriyeliler araçlarıyla konvoylar oluşturdu.
İstanbul'da bulunan Suriyeliler kutlamalar yaptı. Sabah namazı sonrası Fatih ve Esenyurt'ta coşkuyla toplanan gruplar, Arapça şarkılar eşliğinde konvoy düzenledi. Araçların camlarından Suriye bayrakları sallayan gruplar, sloganlar attı. Bazı bölgelerde düzenlenen yürüyüşlerde Suriye bayrağının yanında Türk bayrağının açılması da dikkat çekti.
Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi Adana'daki Suriyeliler tarafından düğün gibi kutlandı. Suriyeli bir genç," Artık ülkemize dönmenin vakti geldi. Türkler çok iyiydi, hepinizi özleyeceğiz "dedi.
Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler cadde, sokak ve meydanlara inerek kutlama yaptı. Şahinbey ilçesindeki Millet Cami meydanı ile Maarif Meydanı'nda toplanan yüzlerce Suriyeli ellerindeki Türk bayrakları ve Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları ile kutlama yaptı, konvoy düzenledi.
Kayseri'de yaşayan Suriyeliler, Kocasinan ilçesi Küçükmustafa Mahallesi'nde kutlama yaptı. Türk bayrakları ve muhalif grupların bayraklarını taşıyan Suriyeliler, yürüyüş yaparak sık sık sloganlar attı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması adına çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı. Şazibey, Yusuflar ve Hacı Bayram Veli Mahallelerindeki Suriyeliler gösteriler yaptı.
Ankara'da Suriyeliler kutlama yaptı. Altındağ ilçesinde bulunan Önder Mahallesi'nde yaşayan ve gelişmeleri sevinçle karşılaya yüzlerce Suriyeli, sokaklara döküldü.
İzmir'in Konak İskelesi önünde toplanan Suriyeliler, Türk ve Suriye bayrakları ile rejimin çöküşünü kutladı.
Bursa'da yaşayan Suriyeliler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterileri yaptı.
Kilis'te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu. Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na gelenler, sevinç gösterisinde bulundu.
Esad'ın kaçmasıyla birlikte Elazığ'da yaşayan binlerce Suriyeli müzikler eşliğinde kutlamalar yaptı. Kutlamaya katılan Suriyeli vatandaş, Esad'ın gitmesinden dolayı Türkiye'den ayrılarak ülkelerine dönmeye başlayacaklarını ifade etti.
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Yeni Mahalle'de bir araya gelen bir grup Suriyeli, yürüyüş yaparak Esad rejiminin düşmesini kutladı, araçlarla konvoy oluşturdu. Suriyeliler, Suriye bayrakları taşıdı, zafer işareti yaptı.
Konya'ya yaşayan Suriyeliler, Şems-i Tebrizi Türbesi önündeki parkta toplanıp, Esad yönetiminin kontrolünü kaybetmesini, 'Suriye birdir' sloganlarıyla kutladı. Polis, kutlama alanı ve kenttin önemli noktalarında güvenlik önlemi aldı.
Trabzon'da yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Suriyeliler de ilçe merkezinde kutlama yaptı. Suriyeliler, ellerinde Türk bayrakları ile Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları ile kutlama yaptı.
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda buluşan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundular.
Son Dakika › Dünya › Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı - Son Dakika
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