45 Belediyede Dijital Gençlik Merkezi Açıldı... TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız: "Gençler, Toplumumuzun Geleceğine Yön Verecek En Değerli Unsurlar"

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(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Suat Yıldız, Birleşmiş Milletler Kalkırma Programı ve TBB iş birliğiyle yürütülen Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi kapsamında 45 belediyede Dijital Gençlik Merkezleri kuruldu. Merkezlerin toplu açılış töreninde konuşan TBMM Genel Sekreteri Suat Yıldız, "Gençler; yüksek enerjileri, yenilikçi fikirleri ve güçlü vizyonlarıyla toplumumuzun geleceğine yön verecek en değerli unsurlardır. Bilgi teknolojileri, e-dönüşüm, dijital pazarlama, sosyal inovasyon gibi alanlarda dijital yetkinliklerin artırılmasını hedefleyen proje, Türkiye'nin geçmiş nesillerden miras kalan toplumsal fay hatlarını gençlerin onarmasına ve daha barışçıl daha hoşgörülü, daha uyumlu bir Türkiye yaratmasına katkı sunacaktır" dedi.

Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve TBB iş birliğinde yürütülen Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi kapsamında 45 belediyede Dijital Gençlik Merkezleri (DİGEM) kuruldu. DİGEM'lerde gençlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmış eğitim ve etkinlik alanlarıyla donatılan sınıflarda 15-29 yaş arası gençlere teknolojik ve dijital beceriler kazandırılarak istihdam edilmelerine katkı sağlanacak. Merkezlerde, 10-15 yaş arası çocuklar ve ergenlerin de geleceğin meslekleri ve dijital beceriler konusunda farkındalıkları artırılacak.

DİGEM'lerin toplu açılış töreni Ankara'da gerçekleştirildi. Törene TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domínguez, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı. Törende, 45 belediyeden yöneticiler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve akademisyenler de hazır bulundu.

Yıldız: "Gençler, toplumumuzun geleceğine yön verecek en değerli unsurlar"

TBB Genel Sekreteri Yıldız, törende yaptığı konuşmada, TBB ve İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamları ve başarı dileklerini iletti.

Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri Projesi'nin temel amacının gençlere geleceğin iş dünyasında ihtiyaç duyulacak yetkinlikleri kazandırmak ve onların istihdamını desteklemek olduğunu vurgulayan Yıldız, "Gençler; yüksek enerjileri, yenilikçi fikirleri ve güçlü vizyonlarıyla toplumumuzun geleceğine yön verecek en değerli unsurlardır" dedi.

Proje kapsamında 45 pilot belediyede kurulan DİGEM'lerin, gençlerin dijital dünyadaki geleceğine yön verecek önemli bir sürecin başlangıcını simgelediğini söyleyen Yıldız, "Bilgi teknolojileri, e-dönüşüm, dijital pazarlama, sosyal inovasyon gibi alanlarda dijital yetkinliklerin artırılmasını hedefleyen proje, Türkiye'nin geçmiş nesillerden miras kalan toplumsal fay hatlarını gençlerin onarmasına ve daha barışçıl daha hoşgörülü, daha uyumlu bir Türkiye yaratmasına katkı sunacaktır" diye konuştu.

Türkiye'de özellikle teknoloji ve dijital okuryazarlık alanında, kız çocuklarının yeterince temsil edilmediğini vurgulayan Yıldız, "dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinde kadınların yer almasını sağlamak ve bu alanlarda fırsat eşitliği yaratmak zorundayız" dedi. Bugüne kadar proje kapsamında atılan adımları ve 45 pilot belediyede yapılan önemli çalışmaları sıralayan Yıldız, proje paydaşlarına teşekkür etti.

Merıno: "Bu merkezler yenilik, yaratıcılık ve fırsat merkezleridir"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domínguez da DİGEM'lerin yenilik, yaratıcılık ve fırsat merkezleri olduğunu söyleyerek "TBB ile birlikte ülke genelinde seçilmiş belediyelerde 45 Dijital Gençlik Merkezi kurduk. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu proje, bölgeler arasındaki dijital uçurumu kapatmayı ve gençlerin bugünün ve geleceğin işlerinde istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Bu merkezler sadece gençlerin eğitim alacakları yerler değil; yenilik, yaratıcılık ve fırsat merkezleridir. Her merkez modern bilgi teknolojileri altyapısı ve gelecekteki iş piyasası ihtiyaçlarına uygun özel eğitim programları ile donatılmıştır. Avrupa Birliği'nin mali ve teknik desteği için minnettarız ve TBB'ye, belediyelere ve ortaklarımıza karalılıkları ve iş birlikleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ossowski: "Dijital dönüşüm yolunda önemli bir kilometre taşı"

Büyükelçi Thomas Hans Ossowski de "AB, Türkiye'deki gençlerin becerilerine, yaratıcılıklarına ve potansiyellerine yönelik yatırımları desteklemekten gurur duymaktadır. Bu, dijital dönüşüm yolunda önemli bir kilometre taşıdır ve eğitim, sürdürülebilir büyüme ve refah için bağlarımızı ve iş birliğimizi daha da güçlendirebilir. Ortaklarımız UNDP ve Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ediyor, ortak projemizde başarılar diliyorum" dedi.

Mobil ve prefabrik merkezler de kurulacak

Adıyaman, Aksaray, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Efeler (Aydın), Elazığ, Erzurum, Esenyurt (İstanbul), Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Keçiören (Ankara), Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Menteşe (Muğla), Mersin, Ordu, Osmaniye, Patnos (Ağrı), Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Seyhan (Adana), Şırnak, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yozgat, merkezlerin kurulumunun tamamlandığı ve devam ettiği belediyeler arasında yer alıyor. Depremden etkilenen illerin de aralarında bulunduğu belediyelerin bazılarında mobil ve prefabrik merkezlerin kurulum çalışmaları devam ediyor.

Gençlerin dijital becerileri geliştirilecek

Dijital Gençlik Merkezleri için hazırlanan eğitim modülleri genç kadın ve erkeklerin gelecekteki iş dünyasında aktif rol almasını sağlayacak. Eğitim modülleri gençlerin Veri Analizi, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, Dijital Pazarlama, Yazılım Uzmanı, Dijital Tasarım ve E-Ticaret gibi alanlarda uzman olarak yetiştirilmesine yönelik hazırlandı. Eğitimlere, bölgelerden seçilecek eğiticilerin eğitimi programı ile başlanacak.

Çevrim içi öğrenme ve daha küçük yaş grubuna da eğitim fırsatları sağlanacak

10-15 yaş arası grup için ise teknoloji farkındalığını artırmak, geleceğin meslekleri konusunda bilgilendirmek ve temel teknik beceriler kazanmalarını sağlamak amacıyla çeşitli eğitimler planlanıyor. Ayrıca kurulacak dijital e-öğrenme platformu ile, gençlere çevrimiçi öğrenme ve eğitim fırsatları sağlanacak. Eğitimleri tamamlayan gençlere sertifika verilecek. Dijital beceri geliştirme eğitimleri ve farkındalık programlarıyla 12 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Projenin 2027 yılında tamamlanması planlanıyor

Eğitimlere katılan gençler, mentörlük ve staj programları aracılığıyla desteklenerek istihdam fırsatlarına ulaşmaları kolaylaştırılacak. Ayrıca, TBB bünyesinde belediye personeline dijital becerilerin geliştirilmesi konusunda düzenli eğitim vermek üzere bir mükemmeliyet merkezi de kurulacak. Projenin 2027'de tamamlanması planlanıyor.